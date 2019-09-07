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03:13 (мск), источник: РИА Новости

Сан-Франциско признало стрелковую ассоциацию террористами

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Решение городского совета Сан-Франциско (Калифорния) причислить Национальную стрелковую ассоциацию (NRA) к «местным террористическим организациям» спровоцировало скандал в США, ассоциация призвала своих членов ответить на обвинения, а демократы отмолчались.

Источник: AFP 2019

NRA является крупнейшим оружейным лобби в США и имеет серьезный политический вес, активно спонсируя Республиканскую партию. Ассоциация пользуется большой благосклонностью действующего президента Дональда Трампа, но критикуется демократами за несовершенство оружейных законов и, по их мнению, препятствование ужесточению контроля в сфере распространения оружия.

Споры демократов и республиканцев вокруг огнестрельного оружия усугубились в этом году на фоне растущего числа инцидентов: с начала года произошло уже более 280 случаев так называемых «массовых расстрелов», в них погибли свыше 300 человек. Для сравнения в 2018 году таких инцидентов было 340, погибли 373 человека.

Как назовешь…

Во вторник наблюдательный городской совет Сан-Франциско единогласно проголосовал по представленному еще в июле законопроекту, причисляющему NRA к «внутренним террористическим организациям».

В совет, который является законодательным органом города, входит 11 человек, избранных по округам их проживания вне зависимости от партийной принадлежности.

Как заявила автор законопроекта Кэтрин Стефани, ее инициатива обусловлена «резней», которая происходит в стране. Ассоциация же, по ее мнению, препятствует улучшению законодательства в сфере оружия на местных и федеральном уровнях, ограничивает исследования и иными способами препятствует любым попыткам контролировать эту сферу.

Видео
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«NRA существует для того, чтобы распространять пропаганду в пользу оружия и вооружать тех, кто может нанести вред и терроризировать нас. Никто не сделал больше для раздувания жестокости с применением огнестрельного оружия, чем NRA», — заявила автор законопроекта.

Хотя, как отмечает New York Times, у нового закона нет какого-либо практического применения, но законодатели Сан-Франциско считают, что «слова имеют значение», и надеются, что их инициатива станет «первым шагом в борьбе с пагубным влиянием организации» и будет поддержана другими муниципалитетами США.

Мы — не террористы

Сама стрелковая ассоциация не оставила решение властей Сан-Франциско без ответа. В ee Twitter развернута кампания под лозунгом «мы — не террористы».

«Есть реальные жертвы терроризма, спросите тех, кто потерял кого-то в атаке 11 сентября. NRA — полотно американского общества: мы — учителя, врачи, полицейские и все, кто сражается за американские свободы. Сан-Франциско должно быть стыдно. Члены NRA покажите им, кто вы!», — призвала организация.

В соцсетях сторонники ассоциации публикуют видеообращения и посты, осуждающие решение Сан-Франциско.

«Ку-клукс-клан. Неонацисты. Антифашисты, они — террористические организации. Позор Сан Франциско за превышение своих полномочий в попытках подавить право законной и мирной организации на первую поправку (к Конституции, первая поправка гарантирует свободу слова)», — написал в своем Twitter-аккаунте сенатор от штата Техас Тед Круз.

Президент Трамп пока публично решение властей Сан-Франциско не комментировал.

Далеко зашли

На фоне постоянных межпартийных дебатов о том, как нужно решать проблему оружия, решение Сан-Франциско прошло незамеченным со стороны ряда высокопоставленных демократов. Так, промолчала о нем и спикер палаты представителей — демократ Ненси Пелоси. В день голосования по проекту, 3 сентября, она осудила вооруженную атаку в Техасе, жертвами которой стали шесть человек, но до сих пор не комментировала новый закон, принятый, что примечательно, в ее избирательном округе (Пелоси с 2013 года представляет в конгрессе 12-й избирательный округ Калифорнии, он полностью включает в себя Сан-Франциско).

Публично не поддержали, но и не осудили причисление NRA к террористической организации и другие видные демократы: Джо Байден, Чак Шумер, Элизабет Уоррен.

Между тем журналисты и колумнисты либеральных изданий, не дождавшись реакции демократов, в пятницу задались вопросами.

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«Не каждый день политические деятели обнаруживают более 5 миллионов террористов, живущих в США, в том числе многие из них служат на самых высоких постах», — пишет издание The Hill, анализируя решение властей Сан-Франциско назвать террористической организацию, в которой состоит несколько миллионов человек. «Это просто, объявите целую группу террористами, и вы эффективно криминализируете “идеи” (своих оппонентов)», — пишет автор статьи, озаглавленной «NRA — террористическая организация? Демократы сделали один шаг слишком далеко».

Еще более решительно упрекает в опасной риторике авторов законопроекта колумнист The Washington Post Генри Олсен. «Слова имеют значение и немногие слова могут так же быстро стать клеймом, как «террорист». «NRA не призывает, не спонсирует и не поддерживает насилие, оно не создает «атмосферу страха» для продвижения своих интересов. Она поддерживает право на оружие, но это не терроризм, если только разногласие по политическим вопросам не стало криминальным преступлением», — пишет Олсен в опубликованной в пятницу статье.

«Консерваторам часто говорят, что они должны осудить республиканцев…, которые делают возмутительные и дикие комментарии. Сейчас мяч в других воротах: демократы должны осудить законодателей Сан-Франциско за их оскорбительную и неконституционную резолюцию», — считает автор.

По его словам, решение властей Сан-Франциско напоминает ему о маккартизме 50-х годов.

«Это может лишь усугубить и без того отравляющую политическую атмосферу (в стране)», — предупреждает автор статьи в издании.

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