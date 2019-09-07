03:13 (мск), источник: РИА Новости
Сан-Франциско признало стрелковую ассоциацию террористами
ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Решение городского совета
NRA является крупнейшим оружейным лобби в США и имеет серьезный политический вес, активно спонсируя Республиканскую партию. Ассоциация пользуется большой благосклонностью действующего президента Дональда Трампа, но критикуется демократами за несовершенство оружейных законов и, по их мнению, препятствование ужесточению контроля в сфере распространения оружия.
Споры демократов и республиканцев вокруг огнестрельного оружия усугубились в этом году на фоне растущего числа инцидентов: с начала года произошло уже более 280 случаев так называемых «массовых расстрелов», в них погибли свыше 300 человек. Для сравнения в 2018 году таких инцидентов было 340, погибли 373 человека.
Как назовешь…
Во вторник наблюдательный городской совет
Как заявила автор законопроекта Кэтрин Стефани, ее инициатива обусловлена «резней», которая происходит в стране. Ассоциация же, по ее мнению, препятствует улучшению законодательства в сфере оружия на местных и федеральном уровнях, ограничивает исследования и иными способами препятствует любым попыткам контролировать эту сферу.
«NRA существует для того, чтобы распространять пропаганду в пользу оружия и вооружать тех, кто может нанести вред и терроризировать нас. Никто не сделал больше для раздувания жестокости с применением огнестрельного оружия, чем NRA», — заявила автор законопроекта.
Хотя, как отмечает New York Times, у нового закона нет
Мы — не террористы
Сама стрелковая ассоциация не оставила решение властей
«Есть реальные жертвы терроризма, спросите тех, кто потерял
«Ку-клукс-клан. Неонацисты. Антифашисты, они — террористические организации. Позор Сан Франциско за превышение своих полномочий в попытках подавить право законной и мирной организации на первую поправку (к Конституции, первая поправка гарантирует свободу слова)», — написал в своем
Президент Трамп пока публично решение властей
Далеко зашли
На фоне постоянных межпартийных дебатов о том, как нужно решать проблему оружия, решение
Между тем журналисты и колумнисты либеральных изданий, не дождавшись реакции демократов, в пятницу задались вопросами.
«Не каждый день политические деятели обнаруживают более 5 миллионов террористов, живущих в США, в том числе многие из них служат на самых высоких постах», — пишет издание The Hill, анализируя решение властей
Еще более решительно упрекает в опасной риторике авторов законопроекта колумнист The Washington Post Генри Олсен. «Слова имеют значение и немногие слова могут так же быстро стать клеймом, как «террорист». «NRA не призывает, не спонсирует и не поддерживает насилие, оно не создает «атмосферу страха» для продвижения своих интересов. Она поддерживает право на оружие, но это не терроризм, если только разногласие по политическим вопросам не стало криминальным преступлением», — пишет Олсен в опубликованной в пятницу статье.
«Консерваторам часто говорят, что они должны осудить республиканцев…, которые делают возмутительные и дикие комментарии. Сейчас мяч в других воротах: демократы должны осудить законодателей
«Это может лишь усугубить и без того отравляющую политическую атмосферу (в стране)», — предупреждает автор статьи в издании.