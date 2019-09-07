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08:55 (мск), источник: ТАСС

Politico: Трамп намерен прекратить помощь нелояльным США странам

По данным газеты, Вашингтон может перестать помогать странам, равняющимся на Китай.

Источник: AP 2019

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность перераспределения помощи другим государствам в пользу поддерживающих политику Вашингтона, а нелояльным и вовсе может быть отказано в выделении средств. Об этом сообщила в пятницу газета Politico, в распоряжении которой имеется соответствующий проект.

Одной из причин является желание США обзавестись новыми союзниками на фоне растущей конкуренции с Россией и Китаем за геополитическое влияние. Таким образом, отмечает издание, будет нарушен негласный принцип оказания содействия по гуманитарным, а не политическим соображениям.

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Согласно разрабатываемому плану, Вашингтон перестанет помогать странам, не разделяющим его подходы на международной арене и равняющимся, например, на Китай. Это может коснуться ряда государств Азии, Африки и Латинской Америки.

Кроме того, стратегия позволит США не только сэкономить, но и обеспечить «лидерство в глобальной энергосистеме». Между тем четкие критерии «лояльности» в плане не обозначены, хотя Трамп и его окружение неоднократно говорили, что определяющим фактором может стать солидарное голосование в международных организациях, прежде всего в ООН. Politico не располагает данными, когда Белый дом обнародует инициативу и вообще станет ли претворять ее в жизнь. В администрации США не стали комментировать статью.

Трамп заявил 20 августа, что изучает вопрос о возможном сокращении объемов помощи другим государствам и в скором времени огласит свое решение на этот счет.

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