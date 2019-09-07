Украинских моряков доставили из СИЗО «Лефортово» в аэропорт Внуково

Арестованные в РФ украинские моряки находятся в аэропорту Внуково, сообщил адвокат одного из моряков Николай Полозов.
Ранее адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что моряки покинули СИЗО «Лефортово». По его словам, автобусы с удерживаемыми украинскими гражданами выехали к месту обмена.
«В сопровождении экипажей ДПС три автобуса с моряками, вероятно, следуют в аэропорт Внуково, откуда потом вылетят на Украину», — сказал он.
25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское.
Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь. По факту нарушения госграницы было возбуждено уголовное дело, 24 моряка были арестованы.
Подготовка обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которые должны войти в список, началась несколько недель назад. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.