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10:42 (мск), источник: ТАСС

Адвокат сообщил о начале процедуры обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/ — Украинских моряков доставили из СИЗО «Лефортово» в аэропорт Внуково.

Источник: Reuters

Процедура обмена арестованными и осужденными в РФ и на Украине гражданами началась, сообщил ТАСС адвокат одного из украинских моряков Николай Полозов.

Украинские моряки доставлены из СИЗО «Лефортово» в аэропорт Внуково, поэтому можно сказать, что обмен начался.
Николай Полозов

Подготовка обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского.

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Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которые должны войти в список, началась несколько недель назад. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь. По факту нарушения госграницы было возбуждено уголовное дело, 24 моряка были арестованы.

Конфликт России с Украиной в Керченском проливе
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