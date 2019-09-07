10:42 (мск), источник: ТАСС
Адвокат сообщил о начале процедуры обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/ — Украинских моряков доставили из СИЗО «Лефортово» в аэропорт Внуково.
Процедура обмена арестованными и осужденными в РФ и на Украине гражданами началась, сообщил ТАСС адвокат одного из украинских моряков Николай Полозов.
Украинские моряки доставлены из СИЗО «Лефортово» в аэропорт Внуково, поэтому можно сказать, что обмен начался.
Подготовка обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского.
Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которые должны войти в список, началась несколько недель назад. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.
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