Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Америка»: Трагедия в Калифорнии, ураган во Флориде и Пенс в Польше Ураган «Дориан» обрушился на Багамы, став самым сильным в истории региона. На очереди — материковые штаты
Фоторепортажи
30Как прошел фестиваль Burning Man в Неваде
12Снимки наложницы короля Таиланда
11:26 (мск), источник: Известия

Прилетевший за россиянами спецборт отряда «Россия» приземлился в Борисполе

Спецборт летного отряда «Россия», который заберет россиян в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, приземлился в Киеве. Об этом сообщил источник ТАСС.

Источник: Reuters

Обратный вылет самолета, по информации «Известий», должен состояться около полудня. Украинский самолет из московского аэропорта Внуково вылетит в это же время.

Ранее 7 сентября глава МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский вылетит из Киева «в ближайшие минуты».

Читайте также
Зеленский помиловал лиц, об освобождении которых идут переговоры с Россией

6 сентября украинский адвокат Валентин Рыбин говорил, что подготовка к обмену заключенными между Россией и Украиной продолжается, но она вряд ли состоится на текущей неделе.

О начале процедуры обмена заключенными 30 августа заявил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на сотрудницу Верховной рады Анну Исламову. Сообщалось, что в Киев вылетели задержанные после провокации в Керченском проливе моряки, режиссер Олег Сенцов, общественный и политический деятель Николай Карпюк, активист Владимир Балух и студент Павел Гриб, и лайнер, в котором они находятся, якобы должен был прибыть в аэропорт Жуляны. Позже в тот же день Рыбин опроверг перемещения заключенных. По его словам, что все удерживаемые лица, которых готовят к участию в обмене, находятся в пунктах сбора или местах предварительного заключения.

21 августа сообщалось, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования списков на обмен.

 Авторитаризм с юмором: Зеленский перераспределяет власть на Украине
Время возвращаться: Киев и Москва ждут своих граждан со дня на день
Процедура обмена заключенными с Украиной началась
Заворотнюк расскажет о состоянии своего здоровья на телевидении
МВД предложило допускать за руль несовершеннолетних
СМИ: Трамп намерен прекратить помощь нелояльным США странам
Немец показал проблемы общества в небольших картинках
Дети оценили «позолоченную» школу в Екатеринбурге (фото)
Футболисты сборной России одержали победу над шотландцами
Здоровье
Какие продукты вызывают неприятный запах тела Помогут не только духи и дезодоранты.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Легендарный завод продают за 25 млн рублей (вместо 2,5 млрд) Собственники хотели продать землю и имущество Владимирского тракторного завода за 2,5 миллиарда рублей, но никто из потенциальных покупателей не заявился на аукцион
Кино
Боня привела на шоу Малышевой 7-летнюю дочь В студии обсуждали правила детской безопасности
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Дети
10 фраз, которые никогда нельзя говорить детям Иначе вам не миновать раскаяния и чувства вины
Леди
Любовь Толкалина рассталась с возлюбленным Звезды не афишировали свой роман.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь