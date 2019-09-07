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12:29 (мск), источник: RTVi

Россия и Украина обменялись заключенными

Из России и Украины вылетели самолеты с заключенными, которых готовили для обмена между странами. Два спецборта забрали их из аэропортов Внуково и Борисполь и вылетели в сторону Киева и Москвы, соответственно. Об этом 7 сентября сообщает корреспондент RTVI, а также ТАСС.

Источник: Reuters

UPD. В киевском аэропорту Борисполь и московском Внуково приземлились самолеты с бывшими заключенными, которых обменяли Россия и Украина. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова подтвердила, что обмен завершен.

Днем 7 сентября из Внуково и Борисполя вылетели два самолета президентских авиаотрядов: российский ТУ-204 и украинский АН-148. На их бортах находятся заключенные, которых подготовили к обмену. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь Службы безопасности Украины.

Фотография: RTVI" class="c-caption__img"> Фотография: RTVI.

Вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева рассказала, что 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 россиян, среди них три женщины. До этого президент России Владимир Путин помиловал украинского режиссера Олега Сенцова и еще 10 заключенных. Кроме них в Борисполь летят 24 украинских моряка, которых в ноябре 2018 года задержали в Керченском проливе за нарушение государственной границы России. Близкие и родственники заключенных уже ждут их в аэропорту.

Фотография: RTVI" class="c-caption__img"> Фотография: RTVI.

Сообщалось, что в обмен на Сенцова украинская сторона отправит в Москву главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Перед вылетом из Киева РИА Новости опубликовали фото журналиста. Всего из Борисполя во Внуково вылетело 35 заключенных. По данным «Комсомольской правды», среди них только 12 человек — граждане России.

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Россия также может получить ключевого свидетеля по делу о падении малайзийского «Боинга» Владимира Цемаха. Его участие в обмене было обязательным условием российской стороны, говорил бывший депутат Верховной Рады Мустафа Найем. В Украине Цемаха обвиняли в создании террористической группы в самопровозглашенной Донецкой народной республике. По данным журналиста «Комсомольской правды» Александра Коца, Цемах оказался на борту самолета, вылетающего в Россию.

Вечером 6 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян из обменного списка, рассказал украинский адвокат Валентин Рыбин. По его словам, в последний момент из списка исключили Руслана Гаджиева, которого в 2017 году осудили на 15 лет за то, что он воевал в батальоне луганского ополчения «Август».

Впервые об обмене заговорили в середине июля. Тогда стороны обменялись первичными списками заключенных. Киев хотел вернуть 150 человек, а Москва — 34. Позже стороны договорились о формате обмена «35 на 35».

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Дополняется.

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