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13:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия и Украина обменялись заключенными

Россия и Украина провели обмен задержанными и осужденными. В обмене участвовали по 35 человек с каждой стороны, сообщила «РИА Новости» уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова. Полные списки участников обмена пока не разглашаются.

Известно, что в Россию вернулся руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. «Украинская правда» со ссылкой на свои источники сообщает, что России выдали бывшего зенитчика Владимира Цемаха, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году. Издание также приводит два списка обменянных лиц.

Самолет специального летного отряда «Россия» Ту-204−300 прилетел из Киева в Москву около 13:30, следует из данных портала Flightradar. На борту лайнера прибыли освобожденные Украиной россияне. Примерно в то же время из Москвы в Киев прилетел Ан-148 с освобожденными украинцами.

Освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь встретил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил журналистам, что сегодня, 7 сентября, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский назвал прошедший обмен первым этапом прекращении конфликта в Донбассе.

Посольство РФ на Украине опубликовало в Twitter фото россиян, отправленных домой.

Ожидалось, что Россия передаст Украине 24 моряков, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Один из адвокатов моряков заявил, что их освободили под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева утверждает, что президент России Владимир Путин помиловал 11 украинцев, участвующих в обмене.

Координатор группы адвокатов украинских военных моряков Николай Полозов оценил обмен положительно. По его словам, защита работала на то, чтобы «вернуть моряков домой». «Фактически, освобождением моряков, Россия выполнила часть решения международного трибунала. Теперь на очереди возвращение кораблей. Если это произойдет, то обязательства России по исполнению приказа международного трибунала, в этой части, можно будет считать выполненным», — заявил «Ъ» Николай Полозов.

Напомним, переговоры об обмене начались после первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшегося в середине июля. Владимир Путин говорил, что обмен будет «масштабный» и может стать «хорошим шагом» в нормализации отношений двух стран.

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