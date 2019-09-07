Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Высотки Сталина и золото Наполеона: какие секреты хранит МоскваСамые популярные московские легенды и мифы
Фоторепортажи
10Последствия урагана «Дориан» на Багамах
30Как прошел фестиваль Burning Man в Неваде
21:26 (мск), источник: BFM.ru

Додон заявил, что Молдавия и Россия договорились о снижении цены на газ

Президент Молдавии сообщил, что цена поставляемого российского газа снизится с 1 октября.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил о достигнутых со своим российским коллегой Владимиром Путиным договоренностях о снижении цены на поставляемый в республику газ. Об этом Додон написал в субботу на своей странице в Facebook после встречи с Путиным в Москве, передает ТАСС.

Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут. Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится.
Игорь Додон

Молдавия приобретает газ у «Газпрома» по контракту, который истекает в 2019 году. Ранее в интервью ТАСС Додон заявлял, что намерен добиться от Москвы скидки на газ. По его словам, предыдущее правительство, которое необоснованно занижало тарифы, «оставило в наследство “энергетическую бомбу”, из-за которой цены на газ [для населения] могут резко подскочить». Кроме того, в республике обеспокоены возможным прекращением поставок газа через Украину.

Читайте также
 Особо опасные кредиты: не влезай в долги — убьет
Что на самом деле будет обсуждать Путин во Франции?
Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился
Хабиб против Порье на UFC 242: основные бои (видео)
В Сочи выпал первый снег
Удар по сельскому хозяйству: в Германии оценили санкции России
Названо имя подозреваемого в нападении на Эллу Памфилову
Со дна Балтики исчезла немецкая подводная обсерватория
Здоровье
Какие продукты вызывают неприятный запах тела Помогут не только духи и дезодоранты.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Легендарный завод продают за 25 млн рублей (вместо 2,5 млрд) Собственники хотели продать землю и имущество Владимирского тракторного завода за 2,5 миллиарда рублей, но никто из потенциальных покупателей не заявился на аукцион
Кино
Боня привела на шоу Малышевой 7-летнюю дочь В студии обсуждали правила детской безопасности
Недвижимость
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Дети
10 фраз, которые никогда нельзя говорить детям Иначе вам не миновать раскаяния и чувства вины
Леди
Любовь Толкалина рассталась с возлюбленным Звезды не афишировали свой роман.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь