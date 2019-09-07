21:26 (мск), источник: BFM.ru
Додон заявил, что Молдавия и Россия договорились о снижении цены на газ
Президент Молдавии сообщил, что цена поставляемого российского газа снизится с 1 октября.
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил о достигнутых со своим российским коллегой Владимиром Путиным договоренностях о снижении цены на поставляемый в республику газ. Об этом Додон написал в субботу на своей странице в Facebook после встречи с Путиным в Москве, передает ТАСС.
Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут. Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится.
Молдавия приобретает газ у «Газпрома» по контракту, который истекает в 2019 году. Ранее в интервью ТАСС Додон заявлял, что намерен добиться от Москвы скидки на газ. По его словам, предыдущее правительство, которое необоснованно занижало тарифы, «оставило в наследство “энергетическую бомбу”,