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7 сентября, источник: Lenta.Ru

В России начался единый день голосования

На Камчатке и Чукотке в 08:00 8 сентября (23:00 мск 7 сентября) открылись избирательные участки. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

В Камчатском крае избирательные участки открылись в четырех муниципальных районах. Там проходят выборы и довыборы глав и депутатов сельских поселений.

В Чукотском автономном округе также выбирают депутатов и глав сельских поселений в трех муниципальных районах и городском округе Анадырь. По данным окружного избиркома, за этот пост будут бороться пять человек в том числе нынешний и. о. руководителя округа Леонид Николаев от «Единой России» и зампред комитета по законодательству и региональной политике Думы Чукотского автономного округа Владимир Гальцов.

В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 85 регионах пройдут более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 региональных законодательных собраний, в 16 субъектах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 региональных центрах — городские думы, и еще в трех — глав муниципальных образований.

Помимо этого состоятся довыборы в Государственную Думу по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

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