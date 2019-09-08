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08:15 (мск), источник: Российская газета

Сегодня в России проходит Единый день голосования

В воскресенье в России открылись избирательные участки. От Дальнего Востока до западных окраин России — выборы 8 сентября проходят во всех 85 регионах. Всего их шесть тысяч и они разного уровня. Самые крупные — губернаторские — в 16 субъектах РФ.

Источник: РИА "Новости"

В четырех регионах — в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях — избирают депутатов Госдумы.

В 16 регионах проходят прямые губернаторские выборы — это Санкт-Петербург, Алтай, Башкортостан, Калмыкия, Забайкальский и Ставропольский края, а также Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Сахалинская и Челябинская области. Конкуренция высокая, средний конкурс — пять человек на место главы региона.

В 13 субъектах РФ избираются законодательные собрания, в 22 административных центрах — гордумы. Три столицы регионов — Новосибирск, Анадырь и Улан-Удэ — голосуют за мэров.

Всего же в Единый день голосования будет замещено 47 тысяч 608 депутатских мандатов и выборных должностей, большая часть из них — муниципальные.

В бюллетени включены более 105 тысяч кандидатов. Каждый из них рассчитывает на галочку.

Помимо выборов 8 сентября проходит серия местных референдумов, большая часть из них посвящена вопросам введения самообложения граждан. Так, жителям нескольких поселений в Кировской области предстоит ответить на вопрос, согласны ли они ежегодно платить по 500 рублей «с носа» на ремонт на обустройство тротуаров и уличное освещение в своем сельском или городском поселении.

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В большинстве регионов участки будут работать с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Однако в ряде регионов — свои правила. Так, в Башкортостане голосование на выборах главы республики проводится с 7 утра до 21 часа, в Тыве на выборах депутатов Верховного хурала — с 8 утра до 22 часов по местному времени.

В здании Центризбиркома в Москве сегодня работает информационный центр, куда стекается оперативная информация о явке избирателей в регионах и ходе голосования.

В круглосуточном режиме работает и «горячая линия» ЦИК — сюда можно позвонить с вопросом или сигналом о возможных нарушениях. Звонки принимаются по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8−800−222−11−83.

За чистотой выборов на участках следят наблюдатели от партий и кандидатов, общественные наблюдатели, а также видеокамеры. Так, на выборах в Мосгордуму работает Общественный штаб по наблюдению за ходом голосования, в структуру которого входят видеоцентр, группа разбора, мобильная группа, call-центр и пресс-центр. Видеокамерами оборудованы все 3635 столичных участков.

В общей сложности двери распахнули почти 50 тысяч избирательных участков по всей стране. Они ждут своих избирателей — от Сахалина, где избирают губернатора и депутатов Думы Южно-Сахалинска, до Калининградской области. В крайней западной точке страны сегодня проходят муниципальные выборы.

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