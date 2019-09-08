Сегодня в России проходит Единый день голосования

В четырех регионах — в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях — избирают депутатов Госдумы.
В 16 регионах проходят прямые губернаторские выборы — это Санкт-Петербург, Алтай, Башкортостан, Калмыкия, Забайкальский и Ставропольский края, а также Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Сахалинская и Челябинская области. Конкуренция высокая, средний конкурс — пять человек на место главы региона.
В 13 субъектах РФ избираются законодательные собрания, в 22 административных центрах — гордумы. Три столицы регионов — Новосибирск, Анадырь и Улан-Удэ — голосуют за мэров.
Всего же в Единый день голосования будет замещено 47 тысяч 608 депутатских мандатов и выборных должностей, большая часть из них — муниципальные.
В бюллетени включены более 105 тысяч кандидатов. Каждый из них рассчитывает на галочку.
Помимо выборов 8 сентября проходит серия местных референдумов, большая часть из них посвящена вопросам введения самообложения граждан. Так, жителям нескольких поселений в Кировской области предстоит ответить на вопрос, согласны ли они ежегодно платить по 500 рублей «с носа» на ремонт на обустройство тротуаров и уличное освещение в своем сельском или городском поселении.
В большинстве регионов участки будут работать с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Однако в ряде регионов — свои правила. Так, в Башкортостане голосование на выборах главы республики проводится с 7 утра до 21 часа, в Тыве на выборах депутатов Верховного хурала — с 8 утра до 22 часов по местному времени.
В здании Центризбиркома в Москве сегодня работает информационный центр, куда стекается оперативная информация о явке избирателей в регионах и ходе голосования.
В круглосуточном режиме работает и «горячая линия» ЦИК — сюда можно позвонить с вопросом или сигналом о возможных нарушениях. Звонки принимаются по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8−800−222−11−83.
За чистотой выборов на участках следят наблюдатели от партий и кандидатов, общественные наблюдатели, а также видеокамеры. Так, на выборах в Мосгордуму работает Общественный штаб по наблюдению за ходом голосования, в структуру которого входят видеоцентр, группа разбора, мобильная группа, call-центр и пресс-центр. Видеокамерами оборудованы все 3635 столичных участков.
В общей сложности двери распахнули почти 50 тысяч избирательных участков по всей стране. Они ждут своих избирателей — от Сахалина, где избирают губернатора и депутатов Думы Южно-Сахалинска, до Калининградской области. В крайней западной точке страны сегодня проходят муниципальные выборы.