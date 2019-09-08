Выборы в Крыму и Севастополе стартовали без нарушений

В регионах в 8 часов утра открылись 1201 и 180 избирательных участков соответственно. Все они начали работу без сбоев и заминок. Об этом «РГ сообщили в избирательных комиссиях субъектов федерации.
После возвращения Крыма и Севастополя в состав РФ избиратели двух новых субъектов Федерации в сентябре 2014 года выбрали региональные парламенты первого созыва, а потом участвовали в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ и президента РФ. Теперь же крымчанам предстоит обновить законодательные и представительные органы власти.
В Республике Крым выбирают 75 депутатов, в том числе 50 — по партийным спискам и 25 — по мажоритарным округам. Также пройдут выборы в 15 городских и районных советов депутатов, 250 сельских советов. Заксобрание Севастополя сформируют 24 депутата — 16 по партийным спискам и восемь — по одномандатным округам.
В Республике Крым из 1201 открытого избирательного участка 1163 работают на своих привычных местах, 38 — в местах временного пребывания избирателей, в том числе в СИЗО Симферополя и в аэропорту Симферополя.
В Республике Крым отпечатано более 2,3 миллиона избирательных бюллетеней, в Севастополе — 637 тысяч.