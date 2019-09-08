Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Высотки Сталина и золото Наполеона: какие секреты хранит МоскваСамые популярные московские легенды и мифы
Фоторепортажи
17Дрон показал, что осталось от амазонского леса
30Как прошел фестиваль Burning Man в Неваде
09:45 (мск), источник: "Российская газета"

Выборы в Крыму и Севастополе стартовали без нарушений

В Республике Крым и Севастополе началось голосование на выборах в региональные парламенты вторых созывов — Государственного совета РК и Законодательного собрания Севастополя.

В регионах в 8 часов утра открылись 1201 и 180 избирательных участков соответственно. Все они начали работу без сбоев и заминок. Об этом «РГ сообщили в избирательных комиссиях субъектов федерации.

После возвращения Крыма и Севастополя в состав РФ избиратели двух новых субъектов Федерации в сентябре 2014 года выбрали региональные парламенты первого созыва, а потом участвовали в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ и президента РФ. Теперь же крымчанам предстоит обновить законодательные и представительные органы власти.

В Республике Крым выбирают 75 депутатов, в том числе 50 — по партийным спискам и 25 — по мажоритарным округам. Также пройдут выборы в 15 городских и районных советов депутатов, 250 сельских советов. Заксобрание Севастополя сформируют 24 депутата — 16 по партийным спискам и восемь — по одномандатным округам.

В Республике Крым из 1201 открытого избирательного участка 1163 работают на своих привычных местах, 38 — в местах временного пребывания избирателей, в том числе в СИЗО Симферополя и в аэропорту Симферополя.

В Республике Крым отпечатано более 2,3 миллиона избирательных бюллетеней, в Севастополе — 637 тысяч.

 ЦИК зафиксировал высокую конкуренцию на выборах
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Макгрегор захотел реванша с Нурмагомедовым в Москве
Вдова солиста Linkin Park выходит замуж
В Сочи выпал первый снег
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Как Хабиб победил Порье и защитил пояс на UFC 242 (фото)
Сегодня в России проходит Единый день голосования
Медики рассказали, какие болезни нужно лечить водкой
Здоровье
Какие продукты вызывают неприятный запах тела Помогут не только духи и дезодоранты.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Легендарный завод продают за 25 млн рублей (вместо 2,5 млрд) Собственники хотели продать землю и имущество Владимирского тракторного завода за 2,5 миллиарда рублей, но никто из потенциальных покупателей не заявился на аукцион
Кино
Боня привела на шоу Малышевой 7-летнюю дочь В студии обсуждали правила детской безопасности
Недвижимость
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Дети
10 фраз, которые никогда нельзя говорить детям Иначе вам не миновать раскаяния и чувства вины
Леди
Любовь Толкалина рассталась с возлюбленным Звезды не афишировали свой роман.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь