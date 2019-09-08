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13:10 (мск), источник: РИА Новости

В Челябинской области явка на выборах к полудню превысила 16%

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен — РИА Новости. Явка на выборах в Челябинской области по данным на 12.00 (10.00 мск) превысила 16%, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.

Источник: РИА Новости

«По состоянию на 12.00 (10.00 мск) в Челябинской области проголосовало более 434,2 тысячи человек, или 16,7% избирателей», — сказал он журналистам.

Обертас отметил, что на выборах губернатора региона в 2014 году к этому времени проголосовали более 374,3 тысячи человек, или 13,77% избирателей.

По его словам, наибольшая явка зафиксирована в Варне, Еманжелинске, Карабаше, Катав-Ивановске, Нязепетровске, Пласте (25−29%), наименьшая — в Златоусте (11,39%).

В воскресенье в Челябинской области проходят выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления в пяти муниципальных районах, двух городских округах, семи внутригородских районах Челябинска, 46 сельских и семи городских поселениях.

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Источник трансляции: Коммерсантъ-Онлайн
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