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17:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Новые ядерные бомбы США оказались дефектными

Выпуск термоядерной бомбы В61 12-го поколения в США решено отложить на полтора года. Об этом сообщает Defence News со ссылкой на представителей Национального управления по ядерной безопасности (NNSA). Кроме того, переносятся сроки выпуска боеголовок W88.

Источник: U.S. Air Force

По словам собеседника издания, боеприпасы должны были начать выпускать в 2020 году, однако стресс-тесты выявили дефекты — компоненты бомбы и боеголовки оказались недолговечными. Заместитель главы NNSA Чарльз Вердон отметил, что сроки задержки, возможно, удастся сократить, поскольку ведомство получило много предложений о замене необходимых деталей.

Предполагается, что задержка выпуска авиабомбы повысит стоимость программы перевооружения на 7,6 миллиона долларов. Это может помешать реализации других проектов обновления ядерного арсенала.

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В октябре 2018-го сообщалось, что модернизация термоядерной бомбы B61 до 12-го поколения превратила авиационный боеприпас из тактического оружия в стратегическое.

Эксперты также отметили, что вместе с бомбой совершенствуются ее самолеты-носители, в частности американские F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon, а также европейские Tornado.

B61−12 представляет собой глубокую модернизацию В61. Усовершенствованию подверглись корпус и система наведения. Мощность бомбы (около 80 килотонн) осталась прежней. Предполагалось, что новое оружие американские военные начнут получать с весны 2020 года.

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