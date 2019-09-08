Новые ядерные бомбы США оказались дефектными

По словам собеседника издания, боеприпасы должны были начать выпускать в 2020 году, однако стресс-тесты выявили дефекты — компоненты бомбы и боеголовки оказались недолговечными. Заместитель главы NNSA Чарльз Вердон отметил, что сроки задержки, возможно, удастся сократить, поскольку ведомство получило много предложений о замене необходимых деталей.
Предполагается, что задержка выпуска авиабомбы повысит стоимость программы перевооружения на 7,6 миллиона долларов. Это может помешать реализации других проектов обновления ядерного арсенала.
В октябре 2018-го сообщалось, что модернизация термоядерной бомбы B61 до 12-го поколения превратила авиационный боеприпас из тактического оружия в стратегическое.
Эксперты также отметили, что вместе с бомбой совершенствуются ее самолеты-носители, в частности американские F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon, а также европейские Tornado.
B61−12 представляет собой глубокую модернизацию В61. Усовершенствованию подверглись корпус и система наведения. Мощность бомбы (около 80 килотонн) осталась прежней. Предполагалось, что новое оружие американские военные начнут получать с весны 2020 года.