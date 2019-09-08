Индия внесла аванс за С-400

«Проавансирован, и в строгом соответствии с графиком всё будет поставлено, там, по-моему, около 18−19 месяцев», — заявил Борисов в эфире телеканала «Россия 1», говоря о поставках С-400 Индии.
Ранее заместитель директора службы Владимир Дрожжов сообщал, что Россия надеется получить от Индии аванс за комплексы С-400 до конца года, в этом случае поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году. В конце августа в пресс-службе ФСВТС сообщили РИА Новости, что страны урегулировали вопрос с авансом.
В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400.
Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов.
Реализация Индией оборонных сделок с РФ неоднократно становилась предметом критики со стороны Вашингтона, который рассматривает Нью-Дели в качестве ключевого партнера в Южной Азии. В 2018 году США настаивали на том, чтобы Индия отказалась от заключения крупнейшей сделки по закупке С-400 у России.
Признавая давнюю историю сотрудничества Нью-Дели с Москвой, США вместе с тем не исключили, что могут ввести санкции против своих индийских партнеров. Руководство Индии со своей стороны неоднократно подчеркивало, что считает односторонние рестрикции неправомерными.