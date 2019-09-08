Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье

8 сентября, источник: РИА Новости
В понедельник Путин, как и обещал, в очередной раз посетил наиболее пострадавший от паводка Тулун и проинспектировал, как идет ликвидация последствий наводнения.
«Парадоксальная ситуация. Половина Тулуна находится в зоне ЧС, а вторая половина Тулуна — она не находится в зоне ЧС, но граждане там живут в таких же подтопленных домах. Если идти по такой бюрократической схеме, то про вторую половину Тулуна никто говорить не будет, потому что по закону это не положено, и такие решения может принять только президент», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Он подчеркнул, что для Путина главное — отношение к людям.
«Поэтому, конечно, когда он видит
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.