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8 сентября, источник: РИА Новости

Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник Путин, как и обещал, в очередной раз посетил наиболее пострадавший от паводка Тулун и проинспектировал, как идет ликвидация последствий наводнения.

«Парадоксальная ситуация. Половина Тулуна находится в зоне ЧС, а вторая половина Тулуна — она не находится в зоне ЧС, но граждане там живут в таких же подтопленных домах. Если идти по такой бюрократической схеме, то про вторую половину Тулуна никто говорить не будет, потому что по закону это не положено, и такие решения может принять только президент», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что для Путина главное — отношение к людям.

«Поэтому, конечно, когда он видит какую-то людскую боль, людское отчаяние, он это всегда воспринимает как свою собственную проблему. На основе тех тем, которые поднимали граждане, он и проводил совещание», — пояснил Песков.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.

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