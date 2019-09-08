Жириновский пожаловался ЦИК Башкирии на порчу агитматериалов кандидата ЛДПР

«Жириновский сообщил о том, что агитационные материалы (Ивана) Сухарева в Уфе и в одном из районов республики срывали неизвестные лица. Были приложены фотографии, как на столбе висят разорванные материалы. Материалы по факту уничтожения агитационных материалов мы направили в полицию», — сообщил журналистам Гадилов.
По его словам, глава ЛДПР также перенаправил в избирком жалобы, найденные в социальных сетях, в которых говорилось, что организаторы выборов в Уфе принуждают голосовать студентов УГАТУ и работников предприятия «Гидравлика».
«Территориальные комиссии проверили эти сообщения, но подтверждения не нашли», — сказал Гадилов.
Он сообщил, что в ЦИК Башкирии также поступила информация о вбросе избирательных бюллетеней. «У нас есть информация, что на одном из избирательных участков было допущено серьезное нарушение избирательного законодательства. Но это всего лишь предположение, это из сообщений в соцсети, мы проверяем», — пояснил Гадилов журналистам.
На должность главы Башкирии претендуют восемь человек. Это Владимир Барабаш от «Гражданской силы», Зульфия Гайсина от «Яблока», Юрий Игнатьев от «Справедливой России», Рафис Кадыров от «Патриотов России», Владимир Кобзев от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, от КПРФ Юнир Кутлугужин, Иван Сухарев от ЛДПР и врио главы Башкирии Радий Хабиров от «Единой России». Кроме того 8 сентября жители региона избирают двух депутатов госсобрания-курултая, также в ряде городов и районов проходят выборы муниципальных депутатов.