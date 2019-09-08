Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы

В Роскомнадзоре также заявили «Ъ», что Google и Facebook регулярно используют для распространения политической рекламы на выборах.
«В прошлом году мы уже отрабатывали с указанными компаниями аналогичные ситуации. В их адрес были направлены рекомендации исключить использование их рекламного инвентаря для распространения политической агитации в периоды, когда это прямо запрещено российским законом. К сожалению, эти рекомендации остались без внимания», — отметили в ведомстве.
Ранее о возможном вмешательстве компаний в избирательный процесс заявили глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, а также Первый заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.
Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования. 85 субъектах страны состоятся 6015 выборов различного уровня. Накануне Роскомнадзор предупредил популярные интернет-ресурсы об ответственности за нарушение «дня тишины», в течение которого запрещается политическая агитация.
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