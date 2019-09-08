Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Высотки Сталина и золото Наполеона: какие секреты хранит МоскваСамые популярные московские легенды и мифы
Фоторепортажи
11Боль счастья: за что непальские женщины три дня просят прощения
11Мы его теряем: как потепление меняет жизнь людей на Шпицбергене
18:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы

Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом. «Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Источник: РИА "Новости"

В Роскомнадзоре также заявили «Ъ», что Google и Facebook регулярно используют для распространения политической рекламы на выборах.

«В прошлом году мы уже отрабатывали с указанными компаниями аналогичные ситуации. В их адрес были направлены рекомендации исключить использование их рекламного инвентаря для распространения политической агитации в периоды, когда это прямо запрещено российским законом. К сожалению, эти рекомендации остались без внимания», — отметили в ведомстве.

Читайте также
Структура ФСБ получила право инициировать блокировку сайтов
«Установленные факты нарушений будут переданы для рассмотрения в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ», — добавили в Роскомнадзоре.

Ранее о возможном вмешательстве компаний в избирательный процесс заявили глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, а также Первый заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.

Глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил «РИА Новости», что во второй половине сентября сенаторы обсудят вопрос о вмешательстве в выборы и затем подготовят сравнительный анализ попыток вмешательства в этом и прошлом году.

Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования. 85 субъектах страны состоятся 6015 выборов различного уровня. Накануне Роскомнадзор предупредил популярные интернет-ресурсы об ответственности за нарушение «дня тишины», в течение которого запрещается политическая агитация.

Читайте также
 Регионы игнорируют указы Путина. Что дальше?
Глава ЦИК Памфилова избила преступника стулом
Командир борта номер один рассказал о питании Путина
СМИ: 14 человек пострадали при взрыве в Германии
Задержаны 17 человек, планировавшие повредить завод Роскосмоса
В РПЦ назвали российских мужчин «национальной трагедией»
Как Хабиб победил Порье и защитил пояс на UFC 242 (фото)
Медики рассказали, какие болезни нужно лечить водкой
В Сочи выпал первый снег
Здоровье
Какие продукты вызывают неприятный запах тела Помогут не только духи и дезодоранты.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Легендарный завод продают за 25 млн рублей (вместо 2,5 млрд) Собственники хотели продать землю и имущество Владимирского тракторного завода за 2,5 миллиарда рублей, но никто из потенциальных покупателей не заявился на аукцион
Кино
Боня привела на шоу Малышевой 7-летнюю дочь В студии обсуждали правила детской безопасности
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов
Елизавета II не позволила Меган Маркл поселиться в Виндзорском дворце
Популярные темы на «Детях»
Дочка завидует своей богатой подруге 460
Любить нельзя расходиться 181
Поиграем 113
Как приучить ребёнка 3 года к горшку 108
Леди
Любовь Толкалина рассталась с возлюбленным Звезды не афишировали свой роман.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь