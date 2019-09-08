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20:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Избран новый премьер Грузии

Георгий Гахария обещает не воевать.

Источник: РИА "Новости"

Парламент Грузии абсолютным большинством голосов проголосовал за назначение Георгия Гахарии новым премьер-министром Грузии. Вместе с ним утвержден и весь состав Кабинета министров — в нем лишь два новых министра, но и они занимали в прошлом высокие посты в правительстве основателя правящей партии — миллиардера Бидзины Иванишвили. Утверждение Георгия Гахарии проходило на фоне шумного протеста соратников Михаила Саакашвили. Они обвиняли господина Гахарию в «прислуживании России». Сам новый премьер, говоря о взаимоотношениях с РФ, сделал акцент на необходимости действовать с позиций «холодного разума».

Выступая на пленарном заседании парламента, Георгий Гахария заявил, что считает Абхазию и Южную Осетию «оккупированными Россией». «Это значит, что оккупировано 20% потенциала развития нашей страны», — отметил будущий глава правительства, который, согласно последней редакции конституции, сделавшей Грузию парламентской республикой, обладает реальной властью в стране.

Тем не менее господин Гахария считает, что Грузия «должна использовать все инструменты, кроме военных» для восстановления территориальной целостности и в отношениях с РФ руководствоваться «холодным разумом» а не эмоциями.

Во внешней политике новый премьер намерен придерживаться курса на интеграцию в ЕС и НАТО, а во внутренней — развивать систему просвещения и сельское хозяйство.

Главной проблемой Георгий Гахария считает безработицу.

Соратников Михаила Саакашвили по оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) господин Гахария назвал деструктивной оппозицией. В этот момент упомянутые им «деструктивные элементы» как раз устраивали перформанс у здания парламента: активисты ЕНД вместе с лидерами союзных им НКО привели к зданию законодательного органа десяток овец.

Они объяснили журналистам, что депутаты правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), голосующие за господина Гахарию, это «овцы российского олигарха Бидзины Иванишвили».

Во время перформанса из здания вышел член фракции «Альянс патриотов» (АП), бывший губернатор Кодорского ущелья Абхазии (прогрузинской администрации) Эмзар Квициани. Однопартийцы Михаила Саакашвили часто называли его агентом ФСБ за то, что в 2006 году он объявил о неподчинении лидеру их партии, тогдашнему президенту, и сбежал в РФ, откуда вернулся только после смены власти в 2013 году. Протестующие приблизились к нему и стали выкрикивать оскорбления в его адрес. Господин Квициани начал им отвечать. У здания парламента едва не вспыхнула драка, и полиция еле увела экс-губернатора с места инцидента.

В самом зале пленарных заседаний у Георгия Гахарии оппонентов не было, поскольку члены оппозиционных партий ЕНД и «Европейская Грузия» (ЕГ) солидарно бойкотировали заседание по утверждению нового кабмина.

В правительстве Георгия Гахарии лишь два изменения: пост министра обороны занял экс-премьер Ираклий Гарибашвили, который также считается активным сторонником миллиардера Иванишвили.

Министром внутренних дел (именно этот пост занимал господин Гахария до того, как выдвинут на пост премьера) стал бывший замначальника охраны господина Иванишвили Вахтанг Гомелаури, который до последнего времени занимал должность начальника Службы государственной безопасности (СГБ).

Георгий Двали, Тбилиси

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