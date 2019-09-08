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21:16 (мск), источник: ТАСС

В России завершился единый день голосования

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Единый день голосования завершился в России, последними избирательные участки закрылись в самом западном регионе страны — Калининградской области — в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Источник: РИА "Новости"

Поскольку выборы проходили не по единому избирательному округу, итоги голосования подводились и оглашались по мере закрытия избирательных участков. Таким образом, предварительные результаты волеизъявления на подавляющей части территории страны в большей или меньшей степени уже известны.

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Этот единый день голосования стал одним из самых масштабных за последние годы.

Выборами разного уровня были охвачены все 85 субъектов, в 16 регионах прошли всенародные выборы их глав (еще в одном — Ингушетии — руководителя республики избирали депутаты Народного собрания), в 13 голосовали за депутатов региональных парламентов.

Кроме того, прошли выборы глав трех административных центров субъектов РФ — Анадыря, Новосибирска и Улан-Удэ, депутатов представительных органов власти (городских дум и советов) 22 региональных столиц, а также довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам в Хабаровском крае, Новгородской, Орловской и Свердловской областях.

В общей сложности голосование проходило более чем на 48 тыс. избирательных участков, по его итогам должны быть замещены 47 тыс. 608 депутатских мандатов и выборных должностей.

Явка и нарушения

Как сообщил заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев, по оценке общественных наблюдателей, «везде выборы проходят более или менее спокойно, количество сообщений о нарушениях примерно такое же, какое было в другие годы».

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При этом он обратил внимание на большое количество сообщений о якобы имевших место нарушениях, которые затем не получали подтверждений.

Значительное число таких фейковых сведений было опубликовано на «Карте нарушений» движения «Голос», уточнил Григорьев.

По данным МВД РФ, всего в единый день голосования в органы внутренних дел поступили 315 сообщений о происшествиях разного рода, причем количество происшествий по сравнению с прошлым годом снизилось на треть.

Как пояснил первый замглавы МВД Александр Горовой, органы правопорядка в целом регистрируют «снижение преступности и правонарушений почти на треть с учетом среднесуточной статистики по выходным дням летне-осеннего периода». Он подчеркнул, что зафиксированные правонарушения «не повлияют на конечные итоги голосования».

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Что касается явки, то, по оценкам экспертов, она стандартна для выборов этого уровня и соответствующих регионов.

Как пояснил ТАСС директор Института новейших государств Алексей Мартынов, «в целом выборы прошли очень спокойно, ровно, штатно, в таких традиционных электоральных параметрах для того или иного региона» в плане активности избирателей.

«Мы видим, что везде так или иначе плюс-минус 1,5−2%, такая традиционная региональная явка, имеется в виду по отношению к выборам того же уровня в предыдущих электоральных циклах», — пояснил он, назвав это своего рода феноменом — «традицией электоральной активности».

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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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