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8 сентября, источник: Интерфакс

Памфилова заявляет об отсутствии серьезных нарушений, которые бы поставили под сомнение результаты выборов в РФ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU — Серьезных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования в РФ, пока нет, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на пресс-конференции в воскресенье.

Источник: РИА "Новости"

«Пока мы серьезных нарушений, которые бы ставили под сомнение волеизъявление избирателей, не зафиксировали. По крайней мере, мы пока ничего не знаем о таких случаях», — сказала Памфилова.

Она отметила, что подсчет голосов еще идет, и окончательные выводы будут сделаны в понедельник.
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«Я прошу всех коллег из регионов, сейчас очень ответственная идет пора, обязательно все наблюдатели должны присутствовать при подсчете голосов, камеры должны все работать, должно быть все видно, все должно быть понятно, ясно, открыто, нам скрывать нечего, СМИ должны присутствовать», — предупредила Памфилова.

«Я надеюсь, что никаких на этом этапе нарушений не будет. Наши председатели субъектовых комиссий несут личную ответственность за это, поэтому прошу на этот важнейший период организовать тотально-усиленный контроль», — добавила глава ЦИК.

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РИА НовостиТАСС
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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
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