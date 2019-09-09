00:30 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Губернаторские выборы могут ограничиться одним туром
Губернаторские выборы прошли в воскресенье, 8 сентября, в 16 регионах страны.
Как утверждают источники «Ъ», вторых туров не ожидается: это дает основание говорить об успехе администрации президента по сравнению с кампанией прошлого года, в которой было четыре вторых тура и ни один из них не закончился победой кандидата от власти (в Приморье для нее потребовались новые выборы и новый врио). Параллельно в воскресенье избирались депутаты в 13 региональных парламентов, проходили довыборы на четыре вакантных кресла в Госдуме, а также еще около 6 тыс. выборов различных уровней. Прошлогодний проигрыш кандидата от «Единой России» на губернаторских выборах в Хабаровском крае привел к тому, что партия столкнулась с проблемами и на выборах регионального заксобрания. Оценить результаты выборов в большинство парламентов можно будет только после подведения итогов по одномандатным округам, но секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак уже поздравил однопартийцев с победой везде, кроме Хабаровска.
В 16 регионах в воскресенье прошли прямые выборы высших должностных лиц. Еще до выборов «Ъ» попросил ведущих политологов оценить вероятность вторых туров на губернаторских выборах.
Также оппозиционеры уже делали в СМИ заявления о том, что рассчитывают на вторые туры в
Определеннее всего на момент сдачи номера была ситуация на Дальнем Востоке.
По итогам обработки более 85% протоколов в Сахалинской области лидирует врио губернатора самовыдвиженец Валерий Лимаренко, его предварительный результат превышает 56%. Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов, в ходе кампании столкнувшийся с обвинениями в адрес его штаба в злоупотреблении муниципальным фильтром, лидировал с 90% голосов при явке выше 30%.
В одном из самых проблемных регионов — Республике Алтай — известны результаты только после обработки 27% протоколов. Кандидат от «Единой России» врио губернатора Олег Хорохордин набрал 60,5%, его ближайший конкурент коммунист Виктор Ромашкин — более 32%.
На Ставрополье при средней явке выше 50%, по данным опросов проголосовавших избирателей, около 70% голосов получил действующий губернатор Владимир Владимиров.
В
Напомним, вторые туры на губернаторских выборах в 2018 году прошли в Республике Хакасия (победу одержал коммунист Валентин Коновалов), Хабаровском крае (победил представитель ЛДПР Сергей Фургал), Владимирской области (представитель ЛДПР Владимир Сипягин) и Приморском крае (врио губернатора Андрей Тарасенко во втором туре набрал 49,55% голосов, а коммунист Андрей Ищенко — 48,06%). В Приморье ЦИК итоги выборов отменил и назначил перевыборы, в которых в декабре победил врио губернатора Олег Кожемяко.
Проблемными для власти регионами считались выборы в парламенты республик Марий Эл и Алтай, Хабаровского края и Севастополя. В Хабаровском крае одновременно проходили также выборы депутатов городского собрания Хабаровска и довыборы в Госдуму. На последних «Единая Россия» выставила известную исполнительницу российского шансона Вику Цыганову. По предварительным данным, пройти в Госдуму госпоже Цыгановой не удалось: после обработки 42,50% протоколов у нее лишь третий результат (11,72%) после выдвинутого от ЛДПР Ивана Пиляева (39,39%) и представителя КПРФ Николая Платошкина (23,27%). Оказавшись после прошлогодней победы господина Фургала фактически на положении оппозиции, «Единая Россия» обновила список кандидатов в заксобрание и создала организацию «Время перемен», которой передала организацию праймериз. Однако после обработки 68,90% протоколов партийный список ЕР получал только 13,45% голосов избирателей, уступая КПРФ (16,72%) и ЛДПР (55,80%). Политолог Виталий Иванов не ждет удачного для ЕР выступления и в одномандатных округах: с его точки зрения, победа господина Фургала привела к деконцентрации административного ресурса партии.
Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина вечером в воскресенье объяснила «Ъ», что в Хабаровске ситуация сложная, потому что региональное отделение ЕР находится в состоянии перезагрузки. Зато депутат отметила, что кандидаты правящей партии побеждают на довыборах в Госдуму в трех других регионах: в Свердловской области от партии власти идет известный биатлонист Антон Шипулин, в Новгородской области —
Что касается законодательных собраний, результаты партии в большинстве регионов обновятся после подсчета голосов в одномандатных округах, но уже к вечеру воскресенья появились предварительные данные, позволяющие предположить, что присутствие партии существенно сократится также в законодательном собрании Севастополя, где после выборов 2014 года ЕР контролировала 22 из 24 мест. Это, впрочем, сопровождалось внутренним расколом
Он отметил, что треть обращений не подтвердились, а подтвердившиеся затрагивают нарушения прав наблюдателей и проведения агитации. Эти нарушения не влияют на итоги голосования, добавил господин Горовой. К 20:00 по московскому времени на «Карте нарушений на выборах» (над картой работало движение в защиту прав избирателей «Голос».— «Ъ») было зафиксировано 1688 обращений. Первой по количеству сообщений о нарушениях стала Москва (675 обращений), вторым —
Утром 8 сентября министру МВД Владимиру Колокольцеву поступила информация о том, что накануне вечером на границе между Красноярским краем и Республикой Тыва 30 неизвестных в масках и верхом на лошадях обстреляли автобус, в котором наблюдатели от ЛДПР, журналисты и члены избирательных комиссий ехали в Кызыл на выборы. Нападавшие скрылись. В МВД Тывы заявили, что пулевых отверстий не нашли, передние колеса автобуса были проколоты, а ехавшие в нем наблюдатели не были зарегистрированы.
Члены избирательных комиссий в
В Волгоградской области после обхода избирательных участков умер 49-летний кандидат в областную думу от КПРФ Вадим Чистяков. Как пояснил на видеоселекторе с ЦИК глава избирательной комиссии Волгоградского региона Виктор Черячукин, смерть господина Чистякова не связана с выборами. Источник ТАСС в областных органах власти сообщил, что, по предварительным данным, причиной смерти кандидата был инфаркт, который развивался на протяжении предыдущих трех дней.
Владимир Хейфец, Андрей Винокуров, Людмила Сергеева, Елизавета Михальченко, Никита Прокшин