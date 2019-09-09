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07:00 (мск), источник: Интерфакс

Беглов сохранил лидерство на выборах главы Петербурга после подсчета 90% голосов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU — Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города после обработки 90,11% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных Центризбиркома (ЦИК).

Источник: РИА "Новости"

Как передает корреспондент «Интерфакса» из информационного центра ЦИК, в настоящее время Беглов набирает 64,56%.

Второй идет Надежда Тихонова из «Справедливой России» — 16,88%, третьим — выдвигающийся от «Гражданской платформы» Михаил Амосов с 15,92% голосов.

8 сентября, в Единый день голосования в России, петербуржцы выбирали губернатора и депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований.

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Источники трансляции: ТАСС, РИА Новости
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