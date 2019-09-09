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12:33 (мск), источник: Интерфакс

В ходе избирательной кампании в России возбудили 11 уголовных дел

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU — Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что в ходе избирательной кампании в России было возбуждено 11 уголовных дел, в том числе четыре дела — в Москве. Такое заявление Памфилова сделала на заседании ЦИК в понедельник, 9 сентября.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, уголовные дела также возбуждены в Республике Тыва, в Новосибирской области, в Камчатском крае, в Татарстане, в Краснодарском крае и в Курганской области.

Она добавила, что в ходе избирательной кампании в МВД поступили свыше 3,6 тысячи сообщений о нарушениях законодательства, в единый день голосования — более 1 280 сообщений.

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Руководитель ЦИК также рассказала, что единый день голосования 8 сентября в целом прошел в РФ спокойно. Исключение составил лишь Санкт-Петербург, где фиксировались случаи удаления наблюдателей с избирательных участков.

Памфилова добавила, что в четырех субъектах РФ полностью отменены или будут отменены в ближайшее время итоги голосования по восьми избирательным участкам. По ее словам, причина такого решения — нарушения, которые не позволяют «с достоверностью определить волеизъявление избирателей».

Кроме того, Памфилова потребовала не спешить с подведением итогов голосования, а в случае выявления нарушений на выборах после рассмотрения жалоб отменять выборы.

«Я всех коллег настоятельно призываю, даже не прошу, а требую: не спешите моментально подводить итоги и рапортовать. Вот сейчас должны внимательно оперативно рассмотреть все жалобы, но по существу для того, чтобы не перебрасывать потом на суды то, что можете сделать вы сами», — заявила Памфилова.

Глава ЦИК призвала своих коллег в случае выявления нарушений на выборах, наказывать виновных «в рамках своей компетенции» или передавать материалы о нарушениях в правоохранительные органы. Она еще раз призвала не перегружать суды той работой, которую могут сделать сами избирательные комиссии.

Накануне, 8 сентября, Памфилова сообщила, что серьезных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования, по стране зафиксировано не было.

В Единый день голосования в воскресенье, 8 сентября, состоялись порядка 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.

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