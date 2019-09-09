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13:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Кто выиграл выборы 8 сентября. Коротко

В 16 регионах, где проходили губернаторские выборы, победили действующие главы субъектов. 10 шли как кандидаты от «Единой России», 6 — как самовыдвиженцы.

Источник: РИА "Новости"

Больше всего голосов (89,6%) получил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Меньше всего — губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко (56,1%).

На выборах в региональные заксобрания «Единая Россия» получила большинство голосов в 11 из 13 субъектов. Лучший результат «Единая Россия» показала в Республике Тыве получив 85,43% голосов. В Хабаровском крае победила ЛДПР, получив 56,1%. На выборах в Мосгордуму кандидаты от партии «Единая Россия» шли как самовыдвиженцы. В итоге 13 мандатов получили кандидаты от КПРФ, 3 — представители партии «Яблоко», 3 — «Справедливой России». Самовыдвиженцы получили 26 мандатов.

В четырех избирательных округах также прошли довыборы в Госдуму. В трех победили кандидаты от «Единой России», в одном от ЛДПР.

Общая явка на выборах 8 сентября составила 41,2%.

Кто победил на довыборах в Госдуму

Хабаровский край — Иван Пиляев (ЛДПР).

Новгородская область — Юрий Бобрышев («Единая Россия»).

Орловская область — Ольга Пилипенко («Единая Россия»).

Свердловская область — Антон Шипулин («Единая Россия»).

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По предварительным данным ЦИК РФ на 12:00 9 сентября 2019 года.

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Источники трансляции: ТАСС, РИА Новости, Коммерсантъ
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