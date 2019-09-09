Песков объяснил, почему Путин не встретил отпущенных Украиной пленных

Его спросили, почему встреча освобожденных в Москве прошла скромно, тогда как освобожденных украинцев в «Борисполе» встречал президент Владимир Зеленский.
«Поймите, здесь разница не в эмоциональном фоне и церемониальности того, что произошло. Здесь важна суть и важна та проделанная работа, которая предшествовала тому, что вы видели на картинке телевизоров», — объяснил Песков.
По его словам, Путин проделал «свою часть пути», чтобы этот обмен мог состояться, и «это является главным, а не приезд или не приезд в аэропорт».
Списки освобожденных он комментировать отказался и не стал отвечать на вопрос, почему среди выданных Москве лиц были граждане Украины. Также он не стал отвечать на вопросы, когда будет опубликован список этих ли и указы Путина о помиловании украинцев, которых выдали Киеву.
Состоявшийся обмен в Кремле оценивают позитивно и считают, что «он дает повод для осторожного оптимизма в плане продолжения работы в русле поиска путей для нормализации отношений между Россией и Украиной», отметил пресс-секретарь президента.
Обмен удерживаемыми лицами прошел 7 сентября по схеме «35 на 35». На сайте президента Зеленского в тот же день был опубликован список тех, кого выдала Россия, а вернувшимся на Украину 24 военным морякам вручили кортики и ордена.
Песков обещал тогда, что российский список будет опубликован позднее. СМИ публиковали его неофициальные версии и отмечалось, что в нем только 12 граждан России. В Москву прибыли 32 мужчины и три женщины. Главного редактора «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского, которого на Украине обвинили в госизмене, встречал гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев.