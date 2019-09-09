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18:39 (мск), источник: РИА Новости

Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае

ПЕРМЬ, 9 сен — РИА Новости. Исполнитель роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», глава компании в сфере лесоводства Армен Бежанян избран депутатом Осинской городской думы, сообщили РИА Новости в избиркоме по Пермскому краю.

Источник: Гуд Стори Медиа

«Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО “Главное осинское лесное хозяйство” Армен Бежанян», — рассказали в региональной избирательной комиссии.

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По данным избиркома, Бежанян был выдвинут от партии «Единая Россия». Как уточнили в комиссии, ранее он уже пытался стать депутатом — в 2013 году баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году — в Земское собрание Осинского района. Однако ни в том, ни в другом случае Бежанян не набрал нужного количества голосов.

На прошедших в воскресенье выборах был сформирован состав первого созыва Осинской городской думы, созданной после объединения в один Осинский городской округ двух муниципальных образований — города Осы и Осинского района. Бежанян на этих выборах, по информации избиркома Пермского края, набрал 197 голосов избирателей или 47,58%.

В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня прошли в 85 регионах РФ. Состоялись выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

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Источник трансляции: Коммерсантъ
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