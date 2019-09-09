Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае

«Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО “Главное осинское лесное хозяйство” Армен Бежанян», — рассказали в региональной избирательной комиссии.
По данным избиркома, Бежанян был выдвинут от партии «Единая Россия». Как уточнили в комиссии, ранее он уже пытался стать депутатом — в 2013 году баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году — в Земское собрание Осинского района. Однако ни в том, ни в другом случае Бежанян не набрал нужного количества голосов.
На прошедших в воскресенье выборах был сформирован состав первого созыва Осинской городской думы, созданной после объединения в один Осинский городской округ двух муниципальных образований — города Осы и Осинского района. Бежанян на этих выборах, по информации избиркома Пермского края, набрал 197 голосов избирателей или 47,58%.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня прошли в 85 регионах РФ. Состоялись выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.