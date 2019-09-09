16:09 (мск), источник: Российская газета
Песков назвал выборы успешными для «Единой России»
В Кремле оценили результаты «Единой России» на выборах в воскресенье как весьма успешные для партии и отметили ее политическое лидерство.
«Прошедшая избирательная кампания по России была весьма успешной для «ЕР», — сказал журналистам
«В остальном тоже: выборы прошли достаточно ровно, в рабочей атмосфере», — продолжил представитель Кремля. «Результаты, наверняка, будут муссировать и пытаться анализировать и социологи, и политологи — это их хлеб», — добавил он. «Мы можем констатировать результаты, которые есть, и которые были объявлены ЦИК», — пояснил
На вопрос о том, было ли протестное голосование, Песков заметил: «Мы не склонны с этим соглашаться. Результаты, наоборот, свидетельствуют, что все размышления политологов о протестном голосовании не подтвердились».
«Справедливости ради следует сказать, в подавляющем большинстве мест “Единая Россия” выиграла», — также заметил
«Безусловно, каждые выборы дают прекрасную возможность для анализа ситуации… Уверен, все партии, которые принимали участие в выборах, все кандидаты, конечно, будут пользоваться приобретенным в ходе этих выборов опытом для подготовки к следующим электоральным процессам», — сказал Песков, отвечая на вопрос об уроках этих выборов. Он напомнил главную установку, которую всегда дает президент и «внятно и однозначно артикулирует» глава ЦИК Элла Памфилова: выборы должны быть честными и справедливыми.