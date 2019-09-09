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16:16 (мск), источник: Коммерсантъ

«Газпром» отправляют в Китай через Монголию

Владимир Путин поручил компании подумать о транзитном газопроводе.

Источник: РИА "Новости"

Проект поставок газа из России в Китай транзитом через Монголию может получить новую жизнь. Президент РФ Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру изучить этот вариант, назвав его «вполне реалистичным». Фактически речь идет о замене западного маршрута поставок в Китай через Алтай, который «Газпром» более 15 лет обсуждает с Китаем, на новый — через Монголию. Такой проект будет, вероятно, дешевле, но имеет транзитные риски.

Президент РФ Владимир Путин спустя неделю после визита в Монголию поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру изучить вариант прокладки транзитного газопровода через эту страну в Китай.

«Знаю, что там маршрут тоже непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный, и китайские партнеры к этому тоже склоняются», — заявил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что ресурсной базой этого газопровода должны стать не только месторождения Иркутской области и Красноярского края, но и запасы Ямала.
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«Посмотрите, пожалуйста, еще и на запасы Ямала, чтобы собрать необходимые запасы для этих поставок по западному маршруту на Китай через Монголию», — сказал президент.

Таким образом, речь идет фактически о замене западного маршрута поставок газа в Китай через Алтай (в последние годы «Газпром» называет этот проект «Сила Сибири-2»).

Этот маршрут обсуждается с середины 2000-х годов: предполагается, что газопровод мощностью 30 млрд кубометров в год пройдет с Ямала вдоль действующей системы труб в России до Алтая, а затем перечет российско-китайскую границу в горах между Казахстаном и Монголией.

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Маршрут через Алтай всегда считался технически сложным, к тому же он пролегает через священное для коренного населения региона плато Укок. Однако его преимуществом, которое всегда подчеркивал «Газпром», была возможность безтранзитной поставки газа в западный Китай.

Маршрут через монгольские степи, напротив, должен оказаться дешевле и позволит также газифицировать Улан-Батор.

Наиболее важным преимуществом этого маршрута в текущей ситуации станет то, что газ попадет не в западный Китай, сравнительно малонаселенный и уже снабжаемый среднеазиатским газом, а в густонаселенные районы северо-восточного и центрального Китая.

Юрий Барсуков

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