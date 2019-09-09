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16:32 (мск), источник: РИА Новости

Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал слова главы Пентагона Марка Эспера о России.

Источник: РИА "Новости"

Накануне Эспер заявил, что «было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности вместе с США, Францией и другими нашими союзниками по НАТО».

«Он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты. Поскольку в ином случае мы должны были бы <…> бомбить тот же Ирак, ту же Ливию — грубейшее нарушение международного права», — отреагировал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД и Минобороны России и Франции в формате «2+2».

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Он добавил, что — если следовать пожеланиям из Вашингтона — Москве пришлось бы выделить «миллионы на вмешательство в дела других стран, как это сделал конгресс».

Также, по словам Лаврова, Россия должна была бы поддержать антиконституционный госпереворот, как это сделали Соединенные Штаты со своими ближайшими союзниками в феврале 2014 года, когда украинская оппозиция под давлением радикалов, неонацистов разорвала соглашение, под которыми стояли подписи стран-членов Евросоюза.

Мнение о том, что Москва и Вашингтон по-разному оценивают понятие «нормальности» ранее высказал и министр обороны России Сергей Шойгу.

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«Мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными», — ответил он своему американскому коллеге.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Москву обвинили во вмешательстве в дела Киева и ввели против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз называла обвинения в ее адрес голословными.

Владимир Путин отмечал, что говорить с Москвой на языке санкций контрпродуктивно. Он также подчеркивал, что страны Запада обвиняют Россию «во всех смертных грехах», что наносит ущерб международным отношениям.

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