16:32 (мск), источник: РИА Новости
Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал слова главы Пентагона Марка Эспера о России.
Накануне Эспер заявил, что «было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности вместе с США, Францией и другими нашими союзниками по НАТО».
«Он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты. Поскольку в ином случае мы должны были бы <…> бомбить тот же Ирак, ту же Ливию — грубейшее нарушение международного права», — отреагировал Лавров на
Также, по словам Лаврова, Россия должна была бы поддержать антиконституционный госпереворот, как это сделали Соединенные Штаты со своими ближайшими союзниками в феврале 2014 года, когда украинская оппозиция под давлением радикалов, неонацистов разорвала соглашение, под которыми стояли подписи
Мнение о том, что Москва и Вашингтон
Отношения России и Запада ухудшились
Владимир Путин отмечал, что говорить с Москвой на языке санкций контрпродуктивно. Он также подчеркивал, что страны Запада обвиняют Россию «во всех смертных грехах», что наносит ущерб международным отношениям.
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