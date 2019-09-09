Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 15 лет трагедии: истории выживших в бесланской школе Тамерлану Тогузову сейчас 28. В свою разрушенную школу за 15 лет он пришел второй раз — по просьбе журналистов
Фоторепортажи
11Мы его теряем: как потепление меняет жизнь людей на Шпицбергене
1515 лет со дня трагедии в Беслане
16:24 (мск), источник: РИА Новости

Кадыров объяснил, почему его не любят на Западе

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, почему страны Запада пытаются его дискредитировать.

Источник: РИА Новости

«Я нахожусь во всех санкционных списках, которые существуют. Осталось только для меня отдельно что-нибудь придумать. А все потому, что я защищаю свою республику, свой народ и веру», — заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram.

Новость
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети

По его словам, «это приятно, когда у тебя враги только из-за того, что ты за справедливость».

Глава Чечни добавил, что санкции ему не мешают, потому что у него нет желания выезжать за границу.

«Я не боюсь, что мне запретят въезд куда-то. В Европе я был только раз — в Германии. Больше нигде на Западе не бывал. И никогда не хотел туда», — добавил Кадыров.

Глава Чечни входит в число россиян, против которых США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели санкции из-за ситуации на Украине.

Читайте также
 Украина отплатила Нидерландам черной неблагодарностью
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Кто выиграл выборы 8 сентября. Коротко
Лавров и Шойгу ответили на призыв быть «нормальной страной»
Рогозин рассказал о гражданстве задержанных на секретном заводе
В Гидрометцентре рассказали, сколько еще простоит июльское тепло
Назван российский город с самыми красивыми женщинами
Новый облик Земли показали с воздуха (фото)
Искусственный интеллект заставил улыбаться Мону Лизу (фото)
Здоровье
Как перестать сутулиться Мир вокруг нас меняется, и мы меняемся вместе с ним. В жизни современного человека появилось много девайсов, которые упрощают жизнь, но при этом вредят здоровью.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
ГИБДД затеяла новую реформу ГИБДД России опубликовала проект поправок к федеральному закону «О безопасности дорожного движения», содержащий ряд нововведений в области подготовки водителей и обмена прав. Большая часть предложенных нововведений позаимствована из опыта зарубежных стран
Кино
Лиза Арзамасова удивила беременным животом на съемках фильма Звезда «Папиных дочек» появится в новом проекте в неожиданном образе
Недвижимость
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Популярные темы на «Детях»
Осень-зима 19/20 279
1 класс и поборы в школе 266
Мама уходит от папы. Как пережить? 219
Выпускной 2020! Понеслось! 147
Леди
Светлана Ходченкова устроила фотосессию в стильном черном платье Актриса очаровала фанатов.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь