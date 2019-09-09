16:24 (мск), источник: РИА Новости
Кадыров объяснил, почему его не любят на Западе
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, почему страны Запада пытаются его дискредитировать.
«Я нахожусь во всех санкционных списках, которые существуют. Осталось только для меня отдельно
По его словам, «это приятно, когда у тебя враги только
Глава Чечни добавил, что санкции ему не мешают, потому что у него нет желания выезжать за границу.
«Я не боюсь, что мне запретят въезд
Глава Чечни входит в число россиян, против которых США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели санкции