Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Каждый пятый гость отеля — вор?Как гостиницы борются с несунами
Фоторепортажи
30Как прошел фестиваль Burning Man в Неваде
10Последствия урагана «Дориан» на Багамах
19:58 (мск), источник: Коммерсантъ

В МИД РФ прокомментировали новость CNN об эвакуации из России ценного агента США

Высокопоставленный источник в МИД РФ ответил на просьбу «Ъ» прокомментировать новость американского телеканала CNN о вывозе из России ценного информатора в 2017 году.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«Сложно комментировать часть, связанную с “очень ценным агентом”. Это пусть ЦРУ подтверждает или опровергает. А вот что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреда CNN еще не придумывала. Чистой воды паранойя», — заявил собеседник «Ъ».

Ранее СNN со ссылкой на несколько источников в разведструктурах США сообщила, что после визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белый дом американские спецслужбы экстренно эвакуировали из России «одного из своих наиболее высокопоставленных информаторов во властных структурах России».

Читайте также
NYT: Агент ЦРУ работает в ближайшем окружении Путина

Напомним, глава российской дипломатии был принят президентом США Дональдом Трампом 10 мая 2017 года. Встреча вызвала неоднозначный отклик в американских СМИ: оппоненты Дональда Трампа заподозрили его в передаче секретной информации о деятельности «Исламского государства» (запрещенной в РФ террористической группировки) российским собеседникам.

Теперь же CNN сообщила: из-за опасений, что президент США поделится с Россией еще какими-то секретами, из Москвы был вывезен самый «ценный» американский осведомитель, «которому не было равных», когда речь шла о данных о внутренней кухне Кремля и планах российского президента.

В ЦРУ информацию CNN, однако, назвали «ошибочной».
Новость
Путин подарил Трампу мяч с «жучком». Серьезно?! Разбор Hi-Tech

«Предположения о том, что взаимодействие президента с разведкой привело к эксфильтрации агента, являются ошибочными», — заявила телеканалу директор по связям с общественностью ведомства Бриттани Брэмелл.

Представитель Белого дома Стэфани Гришэм заявила журналистам, что «сообщение CNN не просто неверное, оно потенциально ставит под угрозу жизни людей».

Между тем CNN утверждает, что обладает дополнительной информацией о вывезенном информаторе, но не раскрывает ее, чтобы не навредить этому человеку.

Елена Черненко

Читайте также

Бывший директор ЦРУ: Агентство США по кибербезопасности и защите инфраструктуры будет пользоваться доверием на Капитолийском холме
Во время загрузки произошла ошибка.
1 марта© Ньюстюб
Следите за развитием темы Russiagate
 Регионы игнорируют указы Путина. Что дальше?
Глава ЦИК Памфилова избила преступника стулом
Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом
Рогозин рассказал о гражданстве задержанных на секретном заводе
Лавров и Шойгу ответили на призыв быть «нормальной страной»
На дне Саянского моря нашли «женский айфон» возрастом 2100 лет
Новый облик Земли показали с воздуха (фото)
В Самаре потребовали извинений за «испорченный» Биланом праздник
Здоровье
Как перестать сутулиться Мир вокруг нас меняется, и мы меняемся вместе с ним. В жизни современного человека появилось много девайсов, которые упрощают жизнь, но при этом вредят здоровью.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Таким «Порше» еще не видели: «голая» машина и рекордный разгон Официально мировая премьера седана Porsche Taycan состоялась на прошлой неделе сразу в трёх странах. Но 9 сентября прошло не менее важное событие
Кино
Лиза Арзамасова удивила беременным животом на съемках фильма Звезда «Папиных дочек» появится в новом проекте в неожиданном образе
Недвижимость
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Популярные темы на «Детях»
Галантный Бодрячок Наварры - 3 305
Осень-зима 19/20 292
1 класс и поборы в школе 280
Мама уходит от папы. Как пережить? 237
Леди
Как выбрать красную помаду: 8 простых советов от визажистов Визажисты уже готовы ответить на один из вечных бьюти-вопроов. Осталось только заглянуть в их социальные сети за рекомендации и фото-доказательствами.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь