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20:43 (мск), источник: Известия

Южная Осетия закрыла границу с Грузией на неопределенный срок

В Комитете по госбезопасности Южной Осетии заявили, что работа пунктов пропуска на границе республики с Грузией временно приостановлена в связи с нагнетанием официальным Тбилиси напряженности на ряде участков госграницы. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает «Интерфакс».

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«В целях обеспечения безопасности населения Южной Осетии временно приостанавливается функционирование мест пересечения югоосетино-грузинской государственной границы (МПГГ) «Раздахан» и «Синагур», — указано в сообщении КГБ.

Уточняется, что работа пропускных пунктов будет восстановлена после нормализации обстановки.

27 августа в южноосетинском парламенте сообщили, что в районе села Цнелис располагаются «вооруженные формирования Грузии». Власти республики призвали Тбилиси «отказаться от провокаций».

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22 февраля президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в беседе с «Известиями» заявил о возможности переговоров с Тбилиси лишь при условии подписания Грузией меморандума о неприменении силы.

Грузинские войска в августе 2008 года обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал, а также предприняли попытку установить контроль над регионом. Россия ввела войска в Южную Осетию и вытеснила грузинских военных. Многие жители республики впоследствии приняли российское гражданство. Позже РФ признала суверенитет данной территории.

Власти Грузии считают посещение Южной Осетии и без разрешения Тбилиси незаконным.

Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2018 года в послании по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии, что Россия продолжит помогать республике, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.

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