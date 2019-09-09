22:01 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Президент поменял генералов
В правоохранительных органах произведены увольнения и назначения.
Как стало известно «Ъ», президент России Владимир Путин своим указом освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах, а также произвел новые назначения. Обращают на себя внимание отставки руководителей управлений Следственного комитета России (СКР) по Дагестану и Крыму Сергея Дубровина и Михаила Назарова, а также то обстоятельство, что сразу в нескольких субъектах, в том числе северокавказских республиках, появились новые руководители надзорных ведомств. В частности, назначены прокуроры Москвы и Дагестана — соответственно Денис Попов и Алексей Ежов.
Указ № 425 о новых отставках и назначениях Владимир Путин, по данным источников «Ъ», подписал в минувшую субботу.
Почти тридцать генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, лишились своих должностей.
По данным дагестанских СМИ, господин Дубровин сам написал рапорт об увольнении, причем это решение могло быть связано с расследованием уголовных дел в отношении бывшего сенатора от
Отметим, что расследование в отношении отца и сына Арашуковых, а также их предполагаемых сообщников уже стоило должностей целому ряду высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. Мало того, весной этого года Басманный суд Москвы арестовал начальника центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР полковника Тимура Бетуганова и бывшего первого заместителя главы управления СКР по
Одновременно в минувшую субботу президент произвел и новые назначения. Прокурором Москвы стал госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов, ранее возглавлявший надзорное ведомство в Дагестане. В республике его сменил старший советник юстиции Алексей Ежов. Отметим, что следственное управление СКР по КЧР возглавил полковник юстиции Николай Щепкин, много лет проработавший в столичных правоохранительных органах и имеющий на своем счету целый ряд раскрытых громких преступлений (например, он вел вызвавшее большой резонанс «крабовое дело» — о масштабных махинациях международной преступной группы в сфере добычи биоресурсов). Последняя его должность — заместитель руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
МВД Крыма, как уже сообщал «Ъ», возглавил
Александр Игорев