02:36 (мск), источник: Коммерсантъ
Проживший без вести
«Ъ» обнаружил свежий след «пропавшего» Олега Смоленкова, в котором заподозрили информатора спецслужб США.
В понедельник американский телеканал CNN сообщил о том, что в 2017 году из России был экстренно эвакуирован «наиболее ценный информатор американских спецслужб во властных структурах РФ». Имя осведомителя не сообщалось, однако в российских
9 сентября телеканал СNN со ссылкой на несколько источников в разведке, госструктурах и Конгрессе США сообщил, что после визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белый дом два года назад американские спецслужбы экстренно вывезли из Москвы «одного из своих наиболее высокопоставленных информаторов во властных структурах России».
Напомним, глава российской дипломатии был принят президентом США Дональдом Трампом 10 мая 2017 года. Встреча вызвала неоднозначный отклик в американских СМИ: оппоненты Дональда Трампа заподозрили его в передаче российским собеседникам секретной информации о деятельности в Сирии «Исламского государства» (запрещенной в РФ террористической группировки).
Сергей Лавров, встретившийся и с тогдашним госсекретарем Рексом Тиллерсоном, назвал своих американских собеседников «людьми дела», которые «хотят выстраивать прагматичные отношения и решать проблемы».
По версии CNN,
Высокопоставленный источник в МИДе России ответил на просьбу «Ъ» прокомментировать новость CNN: «Сложно комментировать часть, связанную с “очень ценным агентом”. Это пусть ЦРУ подтверждает или опровергает. А вот что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреда CNN еще не придумывала. Чистой воды паранойя».
«Предположения о том, что взаимодействие президента с разведкой привело к эксфильтрации агента, являются ошибочными», — заявила телеканалу директор по связям с общественностью ведомства Бриттани Брэмелл. Представитель Белого дома Стэфани Гришэм заявила журналистам, что «сообщение CNN не просто неверное, оно потенциально ставит под угрозу жизни людей». Позже, на встрече с журналистами в Белом доме, историю с агентом прокомментировал и сам Дональд Трамп, дав понять, что абсолютно не в курсе, о чем речь: «Нет, я об этом ничего не знаю. Вижу, что ЦРУ прекрасно ответило. Так что сказанное ЦРУ меня полностью устраивает. Слышал, что оно ответило. Я ничего не знаю» (цитата по ТАСС).
CNN же утверждает, что обладает дополнительной информацией о вывезенном информаторе, но не раскрывает ее, чтобы не навредить этому человеку.
Между тем, в понедельник вечером в
По данным Dailystorm господин Смоленков за время своей карьеры в госорганах работал секретарем в посольстве России в США в Вашингтоне и в аппарате правительства РФ. В 2010 году указом президента Дмитрия Медведева референту департамента аппарата правительства Смоленкову Олегу Борисовичу был присвоен чин действительного государственного советника РФ 3-го класса (соответствует воинскому званию генерал-майор).
По данным же источников «Ъ» силовых структурах РФ, уголовное дело по факту убийства Олега Смоленкова и членов его семьи (ст. 105 УК) было возбуждено одним из управлений СКР по Москве после соответствующей доследственной проверки. Расследование несколько раз останавливалось и возобновлялось. Но в итоге следователи и сотрудники ФСБ выяснили, что предполагаемые жертвы живы и находятся в другой стране.
«Ъ» удалось обнаружить данные о том, где сейчас может находиться Олег Смоленков и его семья. На сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении 5 июня 2018 года дома в городе Стаффорд (штат Виргиния) дома стоимостью около $925 тыс. неким Олегом и Антониной Смоленковыми.
Отметим, что супругу Олега Смоленкова зовут именно Антонина. Dailystorm сообщал, что она также работала в аппарате правительства.
Фото особняка снаружи и изнутри есть на сайте одного из местных агентств недвижимости. Его площадь составляет порядка 760 кв. метров. Дом стоит на участке в 1,2 га. Особняк насчитывает шесть спален и шесть ванных комнат.
В сети есть также данные о регистрации договора управления собственностью на имя Олега и Антонины Смоленковых, оформленного 28 января 2019 года.
Одни утверждают, что он занимался не содержательной работой, а скорее технической: закупками, организацией поездок, личными поручениями начальства. «Не думаю, что он мог сообщить американцам
Другие же указывают на то, что Олег Смоленков работал в посольстве России в Вашингтоне в то время, когда послом был Юрий Ушаков — нынешний помощник президента России по международным делам. По словам нескольких источников «Ъ», Олег Смоленков продолжал работать с Юрием Ушаковым и после его и своего возвращения в Москву и пользовался доверием высокопоставленного чиновника, имеющего прямой доступ к Владимиру Путину. «Это серьезно», — сказал один из чиновников.
Источник «Ъ» в госорганах США подтвердил, что в случае с репортажем CNN речь идет именно об Олеге Смоленкове.
Елена Черненко, Николай Сергеев.