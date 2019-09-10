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11:33 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ сообщили подробности работы «самого ценного» агента США в России

США дважды пытались вывезти из России информатора, который был завербован ими несколько десятилетий назад и стал для Вашингтона «самым ценным» осведомителем, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Первым об информаторе накануне рассказал телеканал CNN. По его данным, работавшего под прикрытием россиянина вывезли из РФ в 2017 году.

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Источник: РИА "Новости"

После того как стало известно о вывозе американского информатора из РФ, в российских Telegram-каналах появилась информация, что речь может идти о сотруднике администрации президента Олеге Смоленкове. Он выехал в июне 2017 года с семьей на отдых в Черногорию и бесследно пропал там. Источник «Ъ» в госорганах США подтвердил, что речь идет именно об Олеге Смоленкове. «Ъ» также удалось найти данные о том, где сейчас может находиться господин Смоленков. На сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении 5 июня 2018 года дома в городе Стаффорд (штат Виргиния) стоимостью около $925 тыс. некими Олегом и Антониной Смоленковыми.

Новость
NYT: Агент ЦРУ работает в ближайшем окружении Путина

Как утверждают собеседники NYT, завербованный Вашингтоном агент помог в расследовании вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году. Однако, когда информация о предполагаемом вмешательстве России разошлась в СМИ, стало известно и о том, что у США может быть свой источник в Кремле. Из-за этого ЦРУ начало беспокоиться за безопасность своего осведомителя и в конце 2016-го решило вывезти его из России. По данным издания, сначала информатор отказался уезжать, сославшись на семейные проблемы. Но ЦРУ снова подняло эту тему через несколько месяцев, и тогда завербованный россиянин согласился покинуть страну. Несмотря на это Вашингтон до сих пор опасается за жизнь своего осведомителя, поскольку, как пишет NYT, «известно, что русские превращают жизнь иностранных шпионов в кошмар, устанавливают за ними слежку, а могут и избить».

Источники газеты утверждают, что осведомитель США не входил в число приближенных президента России Владимира Путина, но «регулярно его видел и был в курсе принимаемых в Кремле решений».

Предоставляемые им данные были настолько «деликатными», что тогдашний глава ЦРУ Джон Оуэн Бреннан не упоминал о полученных от информатора сведениях в своих отчетах президенту Бараку Обаме. При этом в ЦРУ также считали получаемые данные спорными, и поэтому в 2016 году разведка решила полностью их проверить, чтобы убедиться в правдивости информации.

Несмотря на то что осведомитель прошел проверку, отмечает NYT, у некоторых сотрудников ЦРУ возникло подозрение, что россиянин мог стать двойным агентом.

Это могло означать, что предоставляемые им сведения о «российском вмешательстве или намерениях господина Путина» были неточными. По словам двух бывших американских чиновников, у них были и другие основания подозревать россиянина, но раскрыть детали NYT они отказались.

Reuters
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9 ноября Минобороны Австрии подтвердило информацию о задержании полковника австрийской армии. Его подозревают в шпионаже в пользу России на протяжении 20 лет. Российские шпионы, разоблаченные после распада СССР, — в фотогалерее «Ъ».

Kaitsepolitsei
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Сотрудник службы безопасности Эстонии Алексей Дрессен был обвинен вместе со своей женой Викторией в шпионаже в пользу России. В июле 2012 года приговорен к 16 годам заключения, его супруга получила шесть лет условно. В сентябре 2015 года Дрессен был обменян на эстонца Эстона Кохвера.

Kaitsepolitsei
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Высокопоставленный чиновник Минобороны Эстонии Герман Симм был обвинен в передаче России около 3 тыс. секретных материалов НАТО. В феврале 2009 года его приговорили к 12,5 годам тюрьмы.

Reuters
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В октябре 2014 года в Польше был задержан подполковник Й. Збигнев (полное имя не разглашалось) по подозрению в шпионаже в пользу России. В мае 2016 года осужден на шесть лет. По версии следствия, снабжал российские спецслужбы информацией о польских офицерах, которых можно завербовать.

AP 2019
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Замглавы представительства Внешэкономбанка в Нью-Йорке Евгения Бурякова обвинили в экономическом шпионаже. В мае 2016 года приговорен к 30 месяцам тюрьмы и штрафу в $100 тыс., в марте 2017 года вышел на свободу и депортирован. Сотрудники торгпредства и представительства в ООН Игорь Спорышев и Виктор Подобный, также подозреваемые в шпионаже, успели покинуть США.

Reuters
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Лейтенант Канадского королевского флота Джеффри Пол Делайл был обвинен в злоупотреблении доверием и передаче секретной информации ГРУ. В частности, среди переданных материалов была информация о системе управления военной разведки Stone Ghost. В феврале 2013 года приговорен к 20 годам тюрьмы.

AP 2019
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В июле 2010 года между США и Россией состоялся обмен шпионами. В Россию были депортированы десять человек, которых обвиняли в разведывательной деятельности. В их числе были Анна Чапман, Михаил Васенков и его жена Вики Пелаэс Окампо, Андрей Безруков с супругой Еленой Вавиловой.

AP 2019
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5 сентября 2018 года власти Британии раскрыли имена подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, назвав двух россиян Руслана Боширова и Александра Петрова. По данным следствия, они являются сотрудниками ГРУ, по данным The Insider и Bellingcat, их настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Подозреваемые и российские власти отрицают обвинения.

FBI
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В мае 2002 года агент ФБР Роберт Филип Ханссен был приговорен к 15-ти пожизненным срокам без права на помилование. Его признали виновным в шпионаже в пользу СССР и России в 1979-2001 годах. Шпион пошел на сделку со следствием, что позволило избежать смертной казни.

AP 2019
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28 апреля 1994 года экс-глава советского отдела управления внешней разведки ЦРУ Олдрич Эймс был приговорен к пожизненному сроку без права на помилование. За время своей работы на КГБ выдал не менее 25 американских агентов, некоторые из которых были приговорены к смертной казни. Был завербован в апреле 1985 года.

Reuters
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20 июня 1997 года за шпионаж в пользу России был осужден сотрудник ЦРУ Гарольд Николсон. Суд приговорил его к 23 годам и семи месяцам заключения. В январе 2011 года получил еще восемь лет по обвинениям в сговоре с иностранным правительством и отмывании денег. В декабре 2010 года его сын Натаэль Николсон был приговорен к пяти годам условно за передачу информации агентам СВР после посещения отца в тюрьме.

AP 2019
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В 1996 году был арестован специальный агент ФБР Эрл Эдвин Питтс по обвинению в шпионаже в пользу советских и российских спецслужб. По данным следствия, за свою деятельность получил около $224 тыс. 27 июня 1997 года был приговорен к 27 годам тюрьмы.

Kaitsepolitsei
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Сотрудник эстонской службы безопасности Владимир Вейтман был обвинен в госизмене и передаче сведений, составляющих государственную тайну, российской разведке. В октябре 2013 года приговорен к 15 годам тюрьмы.

AP 2019
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27 сентября 2001 года полковник разведывательного управления Минобороны США Джордж Трофимофф был приговорен к пожизненному заключению. Обвинялся в шпионаже в пользу СССР в 1970-1980-х годах. В частности, передавал перечень главных целей ЦРУ в 1978-1981 годах. Скончался в тюрьме 19 сентября 2014 года.

NCSC
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В феврале 1999 года аналитик Агентства национальной безопасности США (АНБ) Дэвид Шелдон Бун был приговорен к 24 годам и четырем месяцам тюрьмы. В октябре 1988 года сам вышел на контакт с советской разведкой, предложив свои услуги. Среди переданных им данных были сведения о передвижении советских войск и ядерном арсенале, собранных американской разведкой. За годы работы получил более $60 тыс.

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