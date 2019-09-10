СМИ сообщили подробности работы «самого ценного» агента США в России

После того как стало известно о вывозе американского информатора из РФ, в российских Telegram-каналах появилась информация, что речь может идти о сотруднике администрации президента Олеге Смоленкове. Он выехал в июне 2017 года с семьей на отдых в Черногорию и бесследно пропал там. Источник «Ъ» в госорганах США подтвердил, что речь идет именно об Олеге Смоленкове. «Ъ» также удалось найти данные о том, где сейчас может находиться господин Смоленков. На сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении 5 июня 2018 года дома в городе Стаффорд (штат Виргиния) стоимостью около $925 тыс. некими Олегом и Антониной Смоленковыми.
Как утверждают собеседники NYT, завербованный Вашингтоном агент помог в расследовании вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году. Однако, когда информация о предполагаемом вмешательстве России разошлась в СМИ, стало известно и о том, что у США может быть свой источник в Кремле. Из-за этого ЦРУ начало беспокоиться за безопасность своего осведомителя и в конце 2016-го решило вывезти его из России. По данным издания, сначала информатор отказался уезжать, сославшись на семейные проблемы. Но ЦРУ снова подняло эту тему через несколько месяцев, и тогда завербованный россиянин согласился покинуть страну. Несмотря на это Вашингтон до сих пор опасается за жизнь своего осведомителя, поскольку, как пишет NYT, «известно, что русские превращают жизнь иностранных шпионов в кошмар, устанавливают за ними слежку, а могут и избить».
Источники газеты утверждают, что осведомитель США не входил в число приближенных президента России Владимира Путина, но «регулярно его видел и был в курсе принимаемых в Кремле решений».
Предоставляемые им данные были настолько «деликатными», что тогдашний глава ЦРУ Джон Оуэн Бреннан не упоминал о полученных от информатора сведениях в своих отчетах президенту Бараку Обаме. При этом в ЦРУ также считали получаемые данные спорными, и поэтому в 2016 году разведка решила полностью их проверить, чтобы убедиться в правдивости информации.
Это могло означать, что предоставляемые им сведения о «российском вмешательстве или намерениях господина Путина» были неточными. По словам двух бывших американских чиновников, у них были и другие основания подозревать россиянина, но раскрыть детали NYT они отказались.