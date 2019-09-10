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11:39 (мск), источник: РИА Новости

В управделами президента ответили на публикации об «агенте США» Смоленкове

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Олег Смоленков, которого СМИ назвали информатором США, не являлся сотрудником управления делами президента РФ, заявила во вторник РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова.

Источник: РИА Новости

«Смоленков не являлся сотрудником управления делами президента РФ», — сказала Крылова.

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Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям. Как утверждает телеканал, информатор был «одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства». Президент США Дональд Трамп заявил, что ему неизвестно об истории про «американского информатора» в РФ. Член комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя эту историю, заявил, что она является откровенным фейком.

В СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве США и аппарате правительства РФ.

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