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11:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Порошенко опять не явился на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко сегодня, 10 сентября, в очередной раз не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Источник: AP 2019

Адвокат экс-президента Игорь Головань пояснил, что причиной неявки господина Порошенко стало заседание Верховной рады, в которой он участвует как депутат от фракции «Европейская солидарность».

«ГБР почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной Рады… они должны понимать, что работа парламента — это уважительная причина неявки на допрос», — заявил адвокат (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что принес письменные показания экс-президента. О каком деле идет речь, он не пояснил.

Напомним, до этого Петр Порошенко также не приходил на допросы в ГБР 3 и 6 сентября. Последний раз экс-президент был на допросе в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой» 12 августа. Всего против господина Порошенко возбуждено 11 уголовных дел, в числе которых дело о госизмене из-за инцидента в Керченском проливе.

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