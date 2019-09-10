12:00 (мск), источник: Интерфакс
Кандидат от КПРФ не признает результаты выборов главы Башкирии
Уфа. 10 сентября.
«Выборы 8 сентября стали самыми грязными и нечистоплотными за все последние годы», — говорится в официальном заявлении лидера республиканских коммунистов Юнира Кутлугужина, который выдвигал свою кандидатуру на пост главы региона.
В заявлении, размещенном на сайте рескома, явка избирателей названа «абсолютно нереалистичной», а набранные врио главы Башкирии Хабировым 82% голосов, по мнению автора текста, «выглядят издевательскими».
«Бюро рескома КПРФ и я как кандидат в главы республики однозначно не признаем результаты прошедших выборов (…), считая их итоги сфальсифицированными», — говорится в заявлении Кутлугужина.
Как сообщалось ранее, выборы главы Башкирии прошли в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Победителем на выборах стал выдвигавшийся от «Единой России» врио главы республики Радий Хабиров, он получил поддержку 82,02% избирателей. Кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин набрал 6,98% голосов, Иван Сухарев (ЛДПР) — 4,53%, у каждого из остальных пяти кандидатов — менее 2% голосов. По данным республиканского ЦИК, итоговая явка составила 71,8%.