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12:12 (мск), источник: РИА Новости

Генерал ФСБ прокомментировал скандал с «российским шпионом» Смоленковым

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. «Утечка» данных в американских СМИ о российском шпионе из российских властных структур может быть не более чем элементом информационной войны, заявил РИА Новости во вторник бывший начальник ЦОС ФСБ РФ генерал-майор Александр Михайлов.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. «Утечка» данных в американских СМИ о российском шпионе из российских властных структур может быть не более чем элементом информационной войны, заявил РИА Новости во вторник бывший начальник ЦОС ФСБ РФ генерал-майор Александр Михайлов.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям.

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Как утверждает телеканал, информатор был «одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства». При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории.

«Безусловно, данная информация подлежит тщательной проверке, чем, очевидно, сейчас и занимаются компетентные органы. Однако пока это больше похоже на элемент информационной войны, целью которой является либо создание очередного витка напряженности в отношениях между США и Россией, либо дискредитация конкретных людей и их коллег по службе», — сказал Михайлов.

Член комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич же в беседе с РИА Новости прямо назвал эту информацию «откровенным фейком».

Между тем в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России.

Публиковались также данные, что Смоленков якобы работал в управлении делами президента России, но там опровергли эти сведения.

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