«Шпиона США» Олега Смоленкова уволили несколько лет назад, заявили в Кремле

«Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей. Вот это единственное, что я могу сказать, иной информацией я не располагаю», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Все эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее — это, сами понимаете, такой жанр «Pulp Fiction» — «Криминального чтива».
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
По сообщениям телеканала NBC, «информатор» проживает рядом с Вашингтоном под своим именем и находится под защитой правительства США. Телеканал сообщает, что не раскрывает имени «информатора» из соображений безопасности.
В СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве РФ в США и аппарате российского правительства.