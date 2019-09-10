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12:48 (мск), источник: РИА Новости

«Шпиона США» Олега Смоленкова уволили несколько лет назад, заявили в Кремле

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Олег Смоленков, которого в СМИ называют американским шпионом, работал в администрации Кремля, но внутренним распоряжением несколько лет назад был уволен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

«Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей. Вот это единственное, что я могу сказать, иной информацией я не располагаю», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Все эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее — это, сами понимаете, такой жанр «Pulp Fiction» — «Криминального чтива».
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

По сообщениям телеканала NBC, «информатор» проживает рядом с Вашингтоном под своим именем и находится под защитой правительства США. Телеканал сообщает, что не раскрывает имени «информатора» из соображений безопасности.

В СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве РФ в США и аппарате российского правительства.

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