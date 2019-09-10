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12:55 (мск), источник: Интерфакс

Кремль подтвердил работу «шпиона» Смоленкова в администрации президента РФ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU —Олег Смоленков, имя которого в американских СМИ связывают с очередным шпионским скандалом в отношениях РФ-США, действительно работал в администрации президента РФ, но не на высокой должности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

По словам Пескова, Смоленков «несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей».

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Об этом представитель Кремля заявил журналистам во вторник, 10 сентября. Пресс-секретарь президента отметил, что этот сотрудник был уволен порядка двух или трех лет назад.

Смоленков по роду службы не имел прямых контактов с президентом РФ, добавил Песков. На вопрос журналистов в связи с публикациями СМИ, действительно ли Смоленков был агентом ЦРУ, пресс-секретарь президента РФ ответил: «Нет, я не могу это подтвердить, потому что я не знаю, был ли он агентом или нет».

Таким образом Песков прокомментировал публикации американского телеканала CNN о «высокопоставленном и очень ценном агенте американской разведки» Олеге Смоленкове, которого секретно вывезли из России два года назад.

Все вот эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее — это, сами понимаете, такой жанр, скорее, pulp fiction, «криминального чтива», поэтому это давайте оставим на их усмотрение.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ
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Отвечая на вопрос, есть ли у Кремля информация о местонахождении Смоленкова в данный момент, Песков ответил отрицательно.

«Мы не занимаемся розыском людей. Я только в данном случае могу констатировать, что действительно был такой сотрудник администрации, и что он несколько лет назад был уволен», — сказал Песков, отметив, что не располагает информацией, пропал ли после этого увольнения Смоленков.

Ранее CNN сообщил, что важного информатора американских спецслужб вывезли из России в результате спецоперации в 2018 году из опасений, что его раскроют. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник написал, что это мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей. По данным СМИ, он также работал в посольстве России в Вашингтоне, когда послом был нынешний помощник президента Путина Юрий Ушаков, а также в аппарате правительства.

В Управделами президента «Интерфаксу» сообщили, что Смоленков в данной структуре не работал.

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