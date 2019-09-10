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13:54 (мск), источник: Интерфакс

Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему госсекретов США

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU — Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году никаких государственных «или даже негосударственных» секретов ему никто не выдавал.

Источник: Reuters

Об этом министр сообщил на пресс-конференции в Москве во вторник, 10 сентября. Таким образом Лавров прокомментировал информацию американского телеканала CNN, утверждавшего, что Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ в мае 2017 года раскрыл российским дипломатам секретную информацию, касающуюся террористов Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

По данным CNN, этот поступок Трампа привел к тому, что американские спецслужбы вывезли из РФ своего ценного информатора, близкого к российским властям, так как опасались, что из-за действий президента их агента могут раскрыть.

Кроме того, в ходе пресс-конференции 10 сентября Лавров заявил, что никогда не общался и не знаком с Олегом Смоленковым, имя которого в американских СМИ связывают с очередным шпионским скандалом в отношениях РФ-США.

Я его никогда не видел, никогда с ним не встречался, не следил ни за его карьерой, ни за его передвижениями, и слухи я не хочу комментировать, тем более, что, как я уже сказал, с этим человеком никогда не общался.
Сергей Лавров
глава МИД РФ

По данным газеты «Коммерсантъ», Олег Смоленков оказался тем самым информатором, о котором сообщал CNN. По информации издания, Смоленков ранее работал в администрации президента РФ. Чиновник пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Смоленков действительно работал в администрации президента РФ, но не на высокой должности. Чиновник был уволен из этой структуры несколько лет назад, по роду службы он не имел прямых контактов с президентом Владимиром Путиным, отметил Песков.

Встреча Трампа и Лаврова

В мае 2017 года газета Washington Post писала, что Трамп в ходе встречи с Лавровым раскрыл «глубоко секретную информацию», касающуюся ИГ. Издание со ссылкой на собеседника в администрации США утверждало, что это «поставило под угрозу важнейший источник информации» об этой террористической группировке.

В свою очередь, Трамп заявил, что имел полное право делиться важной информацией, связанной с терроризмом, с Россией. Президент Путин назвал обвинения в адрес американского коллеги в выдаче РФ секретных сведений «политической шизофренией». Российский лидер говорил, что никаких тайн тогда Трамп Лаврову не раскрывал.

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