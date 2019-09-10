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13:51 (мск), источник: Интерфакс

Избирком Петербурга потребует отмены итогов муниципальных выборов по ряду округов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU — Санкт-Петербургская избирательная комиссия будет настаивать на признании недействительными муниципальных выборов в нескольких округах из-за допущенных нарушений, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе комиссии во вторник.

Источник: РИА "Новости"

«Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко будет настаивать на признании недействительными итогов голосования и результатов выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по ряду избирательных округов, а возможно и муниципальных образований в целом», — сказали в пресс-службе.

В избиркоме не назвали конкретные муниципалитеты, в которых могут отменить итоги выборов.

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«Имеющаяся в распоряжении Санкт-Петербургской избирательной комиссии информация о ходе установления итогов голосования на выборах депутатов муниципальных советов в ряде округов, расположенных во Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Невском районах свидетельствует о том, что, возможно, допущенные при этом нарушения не позволят достоверно определить результаты выборов (…) аналогичная позиция может быть сформирована и по округам в других районах», — добавили в пресс-службе.

В Горизбиркоме уточняют, что признать итоги голосования и результаты выборов недействительными могут окружные избирательные комиссии (ОИК) или избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО) не позднее 10 дней со дня голосования.

«Если адекватной реакции на нарушения со стороны организаторов муниципальных выборов не последует, меры для признания итогов голосования и результатов выборов недействительными примет Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Также она обратится в суд для расформирования ИКМО, допустивших нарушения избирательных прав граждан», — подчеркнули в пресс-службе.

В свою очередь кандидат в депутаты по муниципальному округу Екатерингофский Александр Шуршев заявил «Интерфаксу», что подозревает подмену бюллетеней в урнах для надомного голосования.

«Ночью посчитали 60-й УИК, самый большой в округе, где бюллетени вывозились непонятно куда и после перерыва вернулись. Этот участок полностью перевернул результаты голосования по округу, и я считаю, что бюллетени просто подменили», — сказал он.

Ранее представители городской избирательной комиссии заявляли, что большинство обращений и жалоб на ход губернаторских и муниципальных выборов касались надомного голосования. При этом, по данным СПбИК, для голосования вне избирательных участков было выдано 43 тыс. 989 бюллетеней, а в переносных ящиках для голосования оказалось 43 тыс. 883.

Ни предварительных, ни окончательных итогов муниципальной кампании в избиркоме Петербурга не сообщали.

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