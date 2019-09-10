13:51 (мск), источник: Интерфакс
Избирком Петербурга потребует отмены итогов муниципальных выборов по ряду округов
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU —
«Председатель
В избиркоме не назвали конкретные муниципалитеты, в которых могут отменить итоги выборов.
«Имеющаяся в распоряжении
В Горизбиркоме уточняют, что признать итоги голосования и результаты выборов недействительными могут окружные избирательные комиссии (ОИК) или избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО) не позднее 10 дней со дня голосования.
«Если адекватной реакции на нарушения со стороны организаторов муниципальных выборов не последует, меры для признания итогов голосования и результатов выборов недействительными примет
«Ночью посчитали 60-й УИК, самый большой в округе, где бюллетени вывозились непонятно куда и после перерыва вернулись. Этот участок полностью перевернул результаты голосования по округу, и я считаю, что бюллетени просто подменили», — сказал он.
Ранее представители городской избирательной комиссии заявляли, что большинство обращений и жалоб на ход губернаторских и муниципальных выборов касались надомного голосования. При этом, по данным СПбИК, для голосования вне избирательных участков было выдано 43 тыс. 989 бюллетеней, а в переносных ящиках для голосования оказалось 43 тыс. 883.
Ни предварительных, ни окончательных итогов муниципальной кампании в избиркоме Петербурга не сообщали.