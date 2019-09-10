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14:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Что известно об Олеге Смоленкове и его супруге

«Ъ» собрал доступные сведения о «ценном информаторе американских спецслужб во властных структурах РФ», который, по данным CNN, в 2017 году был с семьей эвакуирован из России.

Источник: РИА "Новости"

Смоленков Олег Борисович родился в 1969 году в городе Иваново. В конце 1990-х—начале 2000-х годов работал в валютно-финансовом департаменте и аппарате МИД РФ. По данным СМИ, также некоторое время трудился во втором европейском департаменте МИДа при Александре Удальцове, возглавлявшем его в 2001—2005 годах (в настоящее время — посол России в Литве).

В середине 2000-х годов был вторым секретарем в посольстве России в Вашингтоне. Послом России в США в то время работал господин Ушаков — нынешний помощник президента России по международным делам. По данным источников «Ъ», Олег Смоленков продолжал трудиться с Юрием Ушаковым и после его и своего возвращения в Москву в 2008 году.

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24 декабря 2008 года распоряжением правительства РФ Олегу Смоленкову был присвоен чин государственного советника РФ 3-го класса. На тот момент он занимал должность главного советника в аппарате правительства.

4 февраля 2010 года указом президента РФ Дмитрия Медведева ему был присвоен чин действительного государственного советника РФ 3-го класса. Тогда Смоленков работал референтом в аппарате правительства.

По данным источников «Ъ», до отъезда из России в 2017 году Олег Смоленков был сотрудником Управления по внешней политике администрации президента РФ. В июне 2017 года Олег Смоленков с супругой и тремя детьми отправились в отпуск в Черногорию и исчезли, в сентябре того же года было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Смоленкова Антонина Владимировна родилась 7 апреля 1984 года в Москве. В 2010 году окончила Московский областной институт управления и права по специальности «менеджмент организации».

По данным на 2009 год, работала в управлении делами президента РФ. По данным издания Daily Storm, она также была сотрудницей аппарата правительства.

В семье Смоленковых трое детей — две дочери и сын.

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