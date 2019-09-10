Десять из 16 избранных глав регионов РФ являются слушателями «школы губернаторов»

«В эти выходные состоялись выборы глав 16 субъектов, десять из них — это выпускники и слушатели нашей программы подготовки кадрового управленческого резерва. Все убедительно победили, а некоторые показали блестящие результаты», — сказал Комиссаров.
По его словам, самое главное, что «сами победившие губернаторы понимают, что находятся в начале большого пути». «Мы верим, они будут реализовывать все взятые на себя обязательства и развивать свои регионы также успешно, как они победили на выборах», — подчеркнул собеседник агентства.
Комиссаров напомнил, что сейчас идет третий поток в рамках программы. Он также отметил, что задача, которая ставилась президентом РФ Владимиром Путиным, заключалась в создании «программы высочайшего уровня».
Для решения этой задачи были привлечены лучшие эксперты в нашей стране. Мы стремимся дать знания об экономике и искусстве управления в целом, ситуации в мире, роли России в мировой экономике и политике, особенностях управления регионами, городами, а также различными отраслями экономики.
Алексей Комиссаровпроректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления
Комиссаров также сказал, что значительная часть программы посвящена командообразованию и навыкам публичного общения.
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.