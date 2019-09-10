Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Каждый пятый гость отеля — вор?Как гостиницы борются с несунами
Фоторепортажи
51Определены финалисты конкурса AGORA Awards 2019
11Боль счастья: за что непальские женщины три дня просят прощения
14:26 (мск), источник: ТАСС

Десять из 16 избранных глав регионов РФ являются слушателями «школы губернаторов»

ТАСС, 10 сентября. Из 16 глав российских регионов, которые избраны в ходе единого дня голосования 8 сентября, десять являются слушателями программы подготовки высшего кадрового и управленческого резерва, так называемой школы губернаторов. Об этом сообщил во вторник ТАСС проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления, которая реализует программу подготовки кадрового резерва, Алексей Комиссаров.

Источник: РИА "Новости"

«В эти выходные состоялись выборы глав 16 субъектов, десять из них — это выпускники и слушатели нашей программы подготовки кадрового управленческого резерва. Все убедительно победили, а некоторые показали блестящие результаты», — сказал Комиссаров.

По его словам, самое главное, что «сами победившие губернаторы понимают, что находятся в начале большого пути». «Мы верим, они будут реализовывать все взятые на себя обязательства и развивать свои регионы также успешно, как они победили на выборах», — подчеркнул собеседник агентства.

Комиссаров напомнил, что сейчас идет третий поток в рамках программы. Он также отметил, что задача, которая ставилась президентом РФ Владимиром Путиным, заключалась в создании «программы высочайшего уровня».

Для решения этой задачи были привлечены лучшие эксперты в нашей стране. Мы стремимся дать знания об экономике и искусстве управления в целом, ситуации в мире, роли России в мировой экономике и политике, особенностях управления регионами, городами, а также различными отраслями экономики.
Алексей Комиссаров
проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления

Комиссаров также сказал, что значительная часть программы посвящена командообразованию и навыкам публичного общения.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Читайте также
Путин провел главный урок в «Школе губернаторов»
Во время загрузки произошла ошибка.
18 апреля© Ньюстюб
 Реальные размеры России оказываются куда более скромными, чем мы привыкли думать
"Они ничего не делают без разрешения мужа, тратят время на бесконечных свадьбах и живут по инерции"
Медведев: отношения России и ЕС находятся «на нуле»
Джеки Чан отменил свой визит в Россию
Мальчик случайно раскрыл дело о пропавшей 27 лет назад женщине
Россия осталась без чистого государственного долга
Показаны лучшие фото стихии со всего мира
Кассир украл деньги с 1300 кредитных карт, запоминая все цифры
Капуста вместо шляпки: девушка спародировала наряды звезд (фото)
Здоровье
7 ошибок, которые убивают желание Как сохранить привлекательность для своего партнёра и со временем не убить влечение друг к другу?
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Новая BMW: такой огромной решетки радиатора еще не было BMW на автосалоне во Франкфурте привезла по-настоящему красивый концепт. Или нет? Давайте решим вместе
Кино
Лиза Арзамасова удивила беременным животом на съемках фильма Звезда «Папиных дочек» появится в новом проекте в неожиданном образе
Недвижимость
Риелторы назвали легкие способы потерять квартиру
Двушка в сталинке, в которой разместили все, что хотели
Как выглядит внутри квартира стоимостью больше 100 млн рублей
Это шедеврально: знаменитая Ла Педрера совмещает статус памятника и жилого дома
Популярные темы на «Детях»
Ух, я бешусь. Дети, бабушка и злая невестка 398
Галантный Бодрячок Наварры - 3 311
Тема вопросительная 306
Поэтический конкурс № 13 (Мистика). Голосование 227
Леди
От частокола к белоснежной улыбке: звезды, изменившие зубы (фото) Вспомним, как выглядели зубы звезд в начале карьеры. Что именно они сделали, чтобы скорректировать улыбку?
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь