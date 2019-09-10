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16:15 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме поддержали идею проверить Навального и Соболь на предмет вербовки

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поручить думской комиссии по расследованию вмешательства в дела России извне проверить оппозиционеров Алексея Навального и Любовь Соболь на предмет вербовки из-за рубежа.

Источник: РИА Новости

Выступая на пленарном заседании, Жириновский предложил думской комиссии разобраться с деятельностью Навального и Соболь: по его словам, Навальный был завербован американскими спецслужбами в период учебы в Йельском университете.

(Навальный) завербован в Йельском университете еще. И уже не вы его убираете, а Запад его убирает. И теперь Люба (Соболь) будет командовать всеми делами, не вы, правящая партия.
Владимир Жириновский
лидер ЛДПР

Володин, отвечая на предложение лидера ЛДПР, предложил поручить «комиссии, чтобы изучила все эти вопросы». «Вы говорили о том, что Навальный завербован в Йельском университете, пускай комиссия разберется», — ответил Володин на предложение лидера ЛДПР.

Коллеги, предложение, которое озвучил Владимир Вольфович Жириновский, давайте мы изучим. Если факты подтвердятся, направим в правоохранительные органы. Второй раз звучат эти предложения, и там, где есть эти нарушения уголовного законодательства, должна быть соответствующая реакция правоохранительных органов, прокуратуры. Правильно? Правильно. Поддерживаем? Поддерживаем.
Вячеслав Володин
председатель Госдумы

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне была создана в августе, вскоре после заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она сообщила, что Москва доведет до руководителей США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в российской столице.

Это касалось публикаций немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle с призывами к участию в несанкционированных акциях в Москве и публикации посольства США в Twitter с подробным маршрутом несанкционированного митинга 3 августа.

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