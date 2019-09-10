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17:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Сенцов рассказал о предложении дать показания на Кличко

Освобожденный в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной режиссер Олег Сенцов заявил, что ему предлагали дать показания против Виталия Кличко и других активистов Евромайдана перед президентскими выборами на Украине в 2014 году. Об этом он сказал во время первой после освобождения пресс-конференции, трансляцию которой ведет украинская редакция «Радио Свобода».

Источник: Reuters

Сенцов утверждает, что с таким предложением к нему обратился следователь за две недели до прошедших 25 мая 2014 года выборов. «На тебя показания есть, по-любому сядешь, без вариантов. Но можешь облегчить свою участь, дать показания на кого-нибудь в Киеве. На Кличко или на кого-нибудь еще. Любая фамилия устроит», — передает экс-заключенный содержание того разговора. По его словам, ему предлагали сократить срок с 20 до 7 лет.

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Сенцов заявил, что он отказался от предложения и «никогда об этом не жалел». По его мнению, с помощью его показаний Москва намеревалась спровоцировать скандал накануне украинских выборов.

Олег Сенцов вернулся на Украину 7 сентября в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Вместе с ним на родину прилетели и другие украинцы, в том числе 24 моряка, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

В августе 2015 года суд в России приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Режиссер отбывал наказание в колонии № 8 города Лабытнанги.

Сенцов был задержан 10 мая 2014 года, за две недели до первых после государственного переворота президентских выборов на Украине. Тогда в первом туре с результатом 54,7 процента голосов победил Петр Порошенко, чью кандидатуру поддержали большинство активистов Евромайдана. В один день с президентскими выборами прошли и выборы мэра Киева, на которых победу одержал Виталий Кличко.

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