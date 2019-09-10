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18:13 (мск), источник: ТАСС

В ЦИК назвали преступлением передачу бланков наблюдателей от КПРФ штабу Навального

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что распоряжение главы московского городского комитета КПРФ Валерия Рашкина о передаче пустых бланков наблюдателей от партии на выборы 8 сентября штабу блогера Алексея Навального можно рассматривать как преступление.

Источник: РИА "Новости"

Как напомнил Булаев во вторник журналистам, ранее в СМИ «проходила информация о том, что якобы господин Рашкин предоставил в распоряжение штаба Навального большое количество бланков для заполнения и направления людей наблюдателями на избирательные участки». «Мы проанализировали достаточно внимательно все, что было изложено, и сделали один вывод, что это можно рассматривать как преступление, причем преступление, которое описано в Уголовном кодексе», — сказал он.

По его словам, в законодательстве прописаны ограничения по направлению списка конкретных наблюдателей.

Кроме этого, закон четко определяет, что незаполненные бланки не могут быть в свободном полете, что вы обязаны вписать фамилию наблюдателя, этот документ только тогда становится нормальным.
Николай Булаев
зампредседателя ЦИК России
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Он отметил, что подобные действия КПРФ «наносят вред тому, за что борются все партии в избирательных комиссиях». «Если мы будем таким образом участвовать в избирательных кампаниях, то легитимность результатов голосования может подвергнуться сомнению… Мы внимательно следим за ситуацией, запрашиваем информацию у полиции, которая, надеюсь, даст нам соответствующую информацию по этому поводу», — добавил Булаев.

Ранее в интернете появилась информация о том, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) незаполненные бланки наблюдателей на выборы от партии КПРФ. Также была приведена фотография бланка, который был найден в рамках проведения ряда следственных мероприятий в офисе ФБК.

Всего в воскресенье в 85 регионах РФ прошло более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 — губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, а в трех региональных столицах — глав муниципальных образований. Кроме того, проходили довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

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