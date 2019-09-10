В ЦИК назвали преступлением передачу бланков наблюдателей от КПРФ штабу Навального

Как напомнил Булаев во вторник журналистам, ранее в СМИ «проходила информация о том, что якобы господин Рашкин предоставил в распоряжение штаба Навального большое количество бланков для заполнения и направления людей наблюдателями на избирательные участки». «Мы проанализировали достаточно внимательно все, что было изложено, и сделали один вывод, что это можно рассматривать как преступление, причем преступление, которое описано в Уголовном кодексе», — сказал он.
По его словам, в законодательстве прописаны ограничения по направлению списка конкретных наблюдателей.
Кроме этого, закон четко определяет, что незаполненные бланки не могут быть в свободном полете, что вы обязаны вписать фамилию наблюдателя, этот документ только тогда становится нормальным.
Николай Булаевзампредседателя ЦИК России
Он отметил, что подобные действия КПРФ «наносят вред тому, за что борются все партии в избирательных комиссиях». «Если мы будем таким образом участвовать в избирательных кампаниях, то легитимность результатов голосования может подвергнуться сомнению… Мы внимательно следим за ситуацией, запрашиваем информацию у полиции, которая, надеюсь, даст нам соответствующую информацию по этому поводу», — добавил Булаев.
Ранее в интернете появилась информация о том, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) незаполненные бланки наблюдателей на выборы от партии КПРФ. Также была приведена фотография бланка, который был найден в рамках проведения ряда следственных мероприятий в офисе ФБК.
Всего в воскресенье в 85 регионах РФ прошло более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 — губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, а в трех региональных столицах — глав муниципальных образований. Кроме того, проходили довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).