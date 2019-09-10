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19:14 (мск), источник: РИА Новости

Трамп уволил Болтона

ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Источник: РИА Новости

В своем Twitter Трамп написал, что минувшим вечером проинформировал Болтона о том, что в Белом доме больше не нуждаются в его услугах.

«Я был категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие сотрудники администрации, и попросил Джона уйти в отставку, что он и сделал сегодня утром», — написал президент США. Он поблагодарил Болтона за службу и уточнил, что назовет имя нового советника по нацбезопасности на следующей неделе.

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В свою очередь, Болтон заявил, что сам предложил американскому лидеру свою отставку.

«Я предложил подать в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: «Давайте поговорим об этом завтра», — написал политик в Twitter.

Ранее американские СМИ писали, что у президента и его советника разные позиции по целому ряду аспектов внешней политики. В частности, разногласия касались отношений с КНДР, Ираном и Афганистаном.

Последним примером стали сообщения о том, что Болтон наряду с вице-президентом США Майком Пенсом высказались против намерения Трампа провести переговоры между радикальным движением «Талибан» и президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кэмд-Дэвиде.

Болтон также считается сторонником более решительных и жестких мер в отношении Ирана. Он неоднократно открыто призывал к смене власти в этой стране. Яркой иллюстрацией несогласия между ним и американским лидером стал инцидент со сбитым в июне американским беспилотником. Тогда Трамп заявил, что произошедшее могло быть непреднамеренной ошибкой Ирана.

Кто такой Джон Болтон

Болтон сделал карьеру в Госдепе и Минюсте при Рональде Рейгане и Джордже Буше — старшем. При Джордже Буше — младшем он стал заместителем госсекретаря.

Политик был одним из основных сторонников вторжения США в Ирак в 2003 году. Разведданные о наличии у Багдада оружия массового уничтожения оказались ложными, а нестабильность в Ираке продолжается до сих пор.

В 2005—2006 годах Болтон был постоянным представителем США при ООН.

После отставки он вновь вернулся к карьере консервативного эксперта и комментатора.

Трамп назначил Болтона на пост советника по нацбезопасности в марте 2018 года.

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