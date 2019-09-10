Премьер Израиля Нетаньяху пообещал аннексировать часть Западного берега

19:35 (мск), источник: BBC News Русская служба
По словам Нетаньяху, он готов распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и север Мертвого моря.
Это может обеспечить ему поддержку правых партий, которая потребуется ему для формирования правящей коалиции, но гарантирует противодействие со стороны палестинцев.
Палестинцы считают, что территория Западного Берега должна войти в состав будущего независимого палестинского государства. Нетаньяху ранее заявлял, что Израиль всегда будет сохранять присутствие в Иорданской долине по соображениям безопасности.
Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим, Газу и Голанские высоты в 1967 году. В 1980 году Израиль провел аннексию Восточного Иерусалима, а в 1981 году — Голанских высот, но большинство стран мира по сей день не признают эти территории израильскими.
Однако администрация президента США Дональд Трамп признала суверенитет Израиля над Восточным Иерусалимом и Голанскими высотами.
Нетаньяху после этого заложил поселение «Высоты Трампа» на Голанских высотах.