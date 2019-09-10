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19:35 (мск), источник: BBC News Русская служба

Премьер Израиля Нетаньяху пообещал аннексировать часть Западного Берега

Премьер-министр Израиля Нетаньяху пообещал аннексировать часть оккупированного Западного Берега на границе с Иорданией, если его опять изберут на следующей неделе.

Источник: AP 2019

По словам Нетаньяху, он готов распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и север Мертвого моря.

Это может обеспечить ему поддержку правых партий, которая потребуется ему для формирования правящей коалиции, но гарантирует противодействие со стороны палестинцев.

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Палестинцы считают, что территория Западного Берега должна войти в состав будущего независимого палестинского государства. Нетаньяху ранее заявлял, что Израиль всегда будет сохранять присутствие в Иорданской долине по соображениям безопасности.

Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим, Газу и Голанские высоты в 1967 году. В 1980 году Израиль провел аннексию Восточного Иерусалима, а в 1981 году — Голанских высот, но большинство стран мира по сей день не признают эти территории израильскими.

Однако администрация президента США Дональд Трамп признала суверенитет Израиля над Восточным Иерусалимом и Голанскими высотами.

Нетаньяху после этого заложил поселение «Высоты Трампа» на Голанских высотах.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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